Waarom niemand ooit beter presteerde dan Marquez in 2019

Marquez breekt het ene na het andere record en sinds de Grand Prix van Maleisië is de Honda-rijder weer een prachtige statistiek rijker. Na zijn beste seizoen ooit is de Spanjaard nu de topscorer in het MotoGP-tijdperk. Hij heeft het absolute puntenrecord in handen, een record dat in 2008 op naam kwam te staan van Valentino Rossi. De Italiaan scoorde destijds 373 WK-punten in achttien races. Jorge Lorenzo scherpte het puntenrecord in 2010 aan, in het jaar dat hij voor het eerst wereldkampioen werd in de MotoGP. Hij scoorde destijds 383 punten in achttien races.

Tegenwoordig telt de MotoGP-kalender al negentien races, maar na achttien races heeft Marquez het record nu al in handen. Hij werd tweede in de Grand Prix van Maleisië en heeft op dit moment 395 punten met nog een race te gaan. Het is dus goed mogelijk dat de Catalaan later deze maand in Valencia ook nog de magische 400 punten-barrière doorbreekt.

Hoeveel punten haalden de kampioenen in de MotoGP?

Seizoen Kampioen Punten Races 2019* Marc Marquez 395 18 2018 Marc Marquez 321 18 2017 Marc Marquez 298 18 2016 Marc Marquez 298 18 2015 Jorge Lorenzo 330 18 2014 Marc Marquez 362 18 2013 Marc Marquez 334 18 2012 Jorge Lorenzo 350 18 2011 Casey Stoner 350 18 2010 Jorge Lorenzo 383 18 2009 Valentino Rossi 306 18 2008 Valentino Rossi 373 18 2007 Casey Stoner 367 18 2006 Nicky Hayden 252 17 2005 Valentino Rossi 367 17 2004 Valentino Rossi 304 16 2003 Valentino Rossi 357 16 2002 Valentino Rossi 355 16

* met nog een race te gaan

Cijfers vertellen niet altijd het complete verhaal als we het hebben over de motorsport, maar in dit geval kunnen we met zekerheid stellen dat niemand ooit een beter seizoen afwerkte dan Marquez in 2019. Het missen van de zege in Maleisië betekent dat hij zijn seizoen met de meeste overwinningen niet meer kan overtreffen (13 zeges in 2014), maar verder was het een bijzonder seizoen van de Spanjaard.

In achttien races stond Marquez maar liefst zeventien keer op het podium, waarvan hij ook nog eens elf keer zegevierde. De andere zes keren werd hij tweede, een resultaat waar Marquez nu al een paar keer aan heeft gerefereerd als “mijn slechtste resultaat van het seizoen”, om vervolgens voor het oog van zijn concurrenten in lachen uit te barsten. Slechts een keer haalde Marquez de finish van een race niet. De cijfers hadden nog veel indrukwekkender kunnen zijn omdat de Honda-coureur in de Verenigde Staten onderweg was naar een vrijwel zekere overwinning. Hij crashte daar – zo bleek later – vanwege een probleem met de motorrem van de RC213V.

De seizoenen van Marc Marquez in de MotoGP

Seizoen Starts 1ste 2de 3de Aantal podiumfinishes Punten Positie kampioenschap 2019 18 11 6 0 17 395 1 2018 18 9 4 1 14 321 1 2017 18 6 4 2 12 298 1 2016 18 5 4 3 12 298 1 2015 18 5 4 0 9 242 3 2014 18 13 1 0 14 362 1 2013 18 6 6 4 16 334 1

* met nog een race te gaan