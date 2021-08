Lecuona topt tweede training op opdrogende Red Bull Ring

Na een stralende ochtendsessie sloeg het weer tijdens het staartje van de Moto3-training helemaal om. Het circuit in Spielberg bei Knittelfeld werd getroffen door een forse onweersbui met regen én hagel. Daarmee was duidelijk dat de MotoGP-coureurs hun regenbanden wel van stal konden halen. Deze omstandigheden waren spek naar de bek van de regenspecialisten Jack Miller en Iker Lecuona. Zij stonden op enig moment allemaal bovenaan in de sessie. Lang duurde het overigens niet voordat het stopte met regenen. Zodra de zon weer doorbrak, was het gelijk weer warm en ontstond er dus ook vrij snel een droge lijn op de Red Bull Ring.

Tien minuten voor het sluiten van de markt konden de slicks gemonteerd worden. Lecuona was de eerste die een tijd noteerde en hij zette ook aardig door in het vervolg van de sessie. Met een 1.27.520 stond hij ruim aan kop, maar die tijd kwam lang niet in de buurt van de 1.22'er die Johann Zarco in de ochtendsessie noteerde. Zarco eindigde wel op de tweede plaats, hij was 3,3 seconden langzamer dan Lecuona. Aleix Espargaro sloot de sessie af op de derde plaats voor Marc Marquez en Jack Miller. Die laatste kwam ook nog op de slicks buiten, maar dat leverde hem niet veel op. Alex Marquez werd zesde voor Alex Rins en Pol Espargaro. Fabio Quartararo was vijf seconden langzamer dan Lecuona en eindigde als negende voor Brad Binder, Jorge Martin en Takaaki Nakagami.

De derde vrije training begint zaterdagochtend om 9.55 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Oostenrijk