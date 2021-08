Rossi: “Situatie tussen Viñales en Yamaha heel verdrietig”

Yamaha maakte donderdag bekend dat het Viñales op non-actief heeft gezet voor de elfde ronde van het wereldkampioenschap. De coureur zou zijn machine ‘misbruikt’ hebben tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Het lijkt erop dat Viñales een moedwillige poging deed om zijn motor op te blazen. Yamaha heeft verder nog niet gereageerd op het voorval, maar het is onwaarschijnlijk dat de coureur nog terugkeert bij het Japanse merk. Viñales lijkt de overstap te maken naar Aprilia. Rossi hoopt echter dat het nog goedkomt tussen Yamaha en Viñales.

“Ik vind het een hele verdrietige situatie voor beide partijen”, zei Rossi op een vraag van Motorsport.com. “Maverick is een vriend van mij, het is een goede jongen. Yamaha is ook lange tijd een goede partner van mij geweest. Het is heel spijtig voor iedereen, ook voor het kampioenschap omdat Maverick nu eenmaal op de baan thuishoort met een Yamaha. Ik denk dat ze de situatie wel kunnen oplossen, Maverick is snel en de Yamaha is ook goed. Ik hoop dat ze gaan praten en dat het goedkomt. Hopelijk zien we Maverick tijdens de volgende race weer op de baan.”

Viñales wordt dit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk niet vervangen en het is nog maar de vraag of hij de rest van het seizoen terugkeert op de machine. Viñales’ huidige teamgenoot Fabio Quartararo was naar eigen zeggen “niet verrast” dat Yamaha met een statement kwam. “Het kwam niet echt als een verrassing, veel mensen weten wat er gebeurd is. Voor mij is het geen probleem om alleen te rijden. Het is lastig om er iets over te zeggen, dat kun je beter aan de mensen van Yamaha vragen. Voor mij gaat het dit weekend niets veranderen.”

Quartararo gaf toe wel verrast te zijn over de snelheid waarmee de situatie tussen Viñales en Yamaha verslechterde, maar de WK-leider stelt dat het niet aan de motor kan liggen. “Elke motor kan op bepaalde vlakken beter worden en wij hebben dat ook, maar hij won de eerste race van het seizoen”, aldus Quartararo. “Hij kwam van een achterstand, kon inhalen en reed weg. De motor werkt dus goed en is heel constant. Ik weet niet wat er gebeurde, de motor is gewoon prima. Natuurlijk zijn er nog wat zaken die beter kunnen, maar het is geen drama. Ik vind dat we de potentie hebben om voor het podium en de top-vijf te vechten.”