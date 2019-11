Kondigt Lorenzo afscheid aan in Valencia?

MotoGP-promotor Dorna publiceerde op donderdagochtend een communiqué waarin staat dat er in Valencia een bijzondere persconferentie zal komen met Honda-rijder Lorenzo en Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, om drie uur 's middags lokale tijd.

Een soortgelijke persconferentie werd vorig jaar voor Dani Pedrosa gehouden op de Sachsenring, toen de voormalig Honda-rijder zijn besluit om te stoppen wereldkundig maakte. Hoewel Lorenzo een contract heeft bij Honda tot en met 2020, zijn er tekenen dat hij aan het eind van het jaar zijn helm aan de wilgen hangt. Na zijn harde val in Assen dit jaar moest hij vier races missen en bleef de pijn in zijn rug aanwezig.

In die tijd heeft hij bij Ducati gepeild naar een mogelijke terugkeer naar het Italiaanse merk, maar dat is op niets uitgelopen gezien hij en Honda weer bevestigden de samenwerking gewoon voort te zetten. Sinds hij op Silverstone weer op de motor sprong is hij elk weekend in actie gekomen, maar slaagde hij er nog geen enkele keer om in de top-tien te eindigen. De vorm van Lorenzo op de lastig te besturen RC213V riep de nodige vragen op over zijn toekomst bij Honda en zelfs in de MotoGP, aangezien hij ook een lastige periode had bij Ducati. Bij Yamaha heeft hij liefst drie keer het kampioenschap en 44 races gewonnen. Daarna is de klad erin gekomen.

Johann Zarco, die sinds de Grand Prix van Australië op Phillip Island de geblesseerde Takaaki Nakagami vervangt bij LCR Honda, zou de meest logische kandidaat zijn om in 2021 de plek van Lorenzo over te nemen en teamgenoot te worden van regerend kampioen Marc Marquez. De Fransman eindigde tijdens zijn Honda-debuut in Australië voor Lorenzo en reed afgelopen race in Maleisië tot het aan incident met Joan Mir, waardoor hij crashte, in de top-tien.

Met medewerking van Jamie Klein