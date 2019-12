Zarco verklaart dat hij bij Avintia Ducati getekend heeft

Zarco voerde na de GP van Valencia een gesprek met het management van Ducati, dat hem trachtte over te halen over te stappen naar de Italiaanse fabrikant. De Fransman reed in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar op drie verschillende MotoGP-machines en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor de Demosedici. Toen Avintia Karel Abraham de deur wees, was duidelijk dat Zarco de aangewezen vervanger was hoewel hij dat team aanvankelijk niet zag als een mogelijkheid omdat het "geen topteam" was. Hij kwam echter nog niet in actie tijdens de post-season tests in Valencia en Jerez. Zarco overwoog ook om terug te keren naar de Moto2, waar hij voor de titel had kunnen rijden.

In gesprek met het Franse Moto Journal heeft Zarco nu onthuld dat hij een deal gesloten heeft met Ducati en dat algemeen manager Gigi Dall'Igna hem ervan heeft weten te overtuigen dat hij bij Avintia goede ondersteuning krijgt van de fabriek. "Het is een feit dat Luigi Dall'Igna heeft gezegd dat ik hem moest vertrouwen en gewoon voor Avintia moest tekenen volgend jaar", zei Zarco. "Ik twijfelde nog steeds aan hoe sterk Avintia is, maar ik heb mijn oude crew-chief Massimo Branchini benaderd. Hij zei dat ik Luigi moest vertrouwen. Het is zijn [Dall'Igna] verantwoordelijkheid om voor mij een goede crew-chief te vinden."

Zarco stelt dat hij niet direct bij Avintia getekend heeft, maar dat hij bij Ducati onder contract staat. Ook richt hij zijn pijlen op het fabrieksteam in 2021. "Ik vind dat ik niet getekend heb bij Avintia, maar wel bij Ducati", voegde hij toe. "Mijn doel is om in 2020 in de top-tien te staan, misschien wel top-zeven zodat ik in 2021 naar het fabrieksteam kan."

Zarco heeft een behoorlijk merkwaardig jaar achter de rug waarin hij voor Yamaha, KTM en Honda reed.