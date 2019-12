Crutchlow krijgt 'uitgeleend' personeel niet terug

HRC plaatste aan het eind van 2018 drie werknemers uit het team van Crutchlow over naar Repsol Honda, waar zij voor Jorge Lorenzo gingen werken. De drievoudig MotoGP-wereldkampioen maakte voor de seizoensfinale in Valencia zijn afscheid bekend, maar Crutchlow weet dat de crewleden ook in 2020 bij Repsol Honda blijven om voor Alex Marquez te werken. Crutchlow is naast Marc Marquez de enige Honda-rijder die in 2019 het podium haalde. De Brit is van mening dat HRC zijn team daarom “sterker moet maken”.

Gevraagd wat er in zijn team gaat veranderen voor volgend seizoen, zei hij: “Het ironische is dat ik geen idee heb wat er volgend jaar gaat veranderen, het enige dat ik weet is dat er zeker iets gaat veranderen. Honda heeft jongens bij me weggehaald en ik ben van mening dat… Ik ben de enige die naast Marc op het podium heeft gestaan. Dat was dit jaar zo, het jaar ervoor en waarschijnlijk volgend jaar ook. Ik hoop dat [LCR-teamgenoot] Takaaki Nakagami een stap gaat maken, dat gaat hem ook wel lukken. Maar ik ben de sterkste na Marc. Ze zouden mijn team toch juist sterker moeten maken, niet zwakker?”

Crutchlow hecht veel waarde aan zijn team en was teleurgesteld toen hij hoorde van het vertrek van drie leden uit zijn crew. “Dat ze vorig jaar mensen bij me weghaalden was erg teleurstellend. Ze komen niet terug, ook al denk ik dat het voor Alex geen groot verschil gaat maken. Voor mij zou het een groot verschil maken, maar niet voor Alex. Hij moet het nog leren. Maar zo gaat het nu eenmaal en dat moet ik accepteren.”

Crutchlow eindigde dit seizoen op de negende plaats in het wereldkampioenschap en stond drie keer op het podium. In Qatar, Duitsland en Australië mocht de doorgaans zeer uitgesproken Brit de gang naar het ereschavot maken.