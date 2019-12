Alex Marquez: "Marc gaat me niet veel vertellen"

De jongste van de Marquez-broers kwam eind vorige maand voor het eerst in actie bij Repsol Honda, nadat hij tijdens de Valencia-test bij LCR reed. Hij wordt volgend jaar teamgenoot van zijn broer en deed het niet onverdienstelijk tijdens de afsluitende test van dit jaar. Hij eindigde als zeventiende op 1.4 seconden van Marc.

De Moto2-kampioen heeft echter al te horen gekregen dat hij niet op veel advies van de veelvoudig MotoGP-kampioen hoeft te rekenen. “Het is speciaal om met al die rijders op de baan te zijn”, verklaarde Marquez. “Je probeert zoveel mogelijk van ze te leren. Ik had het geluk om twee ronden achter Marc te rijden, dat is speciaal maar ook vreemd. Dat zal vanzelf normaal worden voor me. We hebben als broers gepraat over de twijfels die ik heb. Maar hij heeft nu al gezegd dat hij me niet veel gaat vertellen, hij heeft gezien hoe hard ik ga in de bochten.”

Bovendien relativeert de 23-jarige coureur het belang van dergelijke informatie: “Het is een groot verschil: dingen die je te horen krijgt en ze vervolgens in de praktijk brengen. Het is niet altijd ideaal om veel informatie te hebben. Iedereen doet zo zijn eigen ding.”

'Ontwikkeling 2020 niet mijn verantwoordelijkheid'

Marquez reed in Valencia en Jerez op de 2019-versie van de Honda. De machine werd regelmatig bekritiseerd door LCR-rijder Cal Crutchlow en de inmiddels afgezwaaide Jorge Lorenzo, maar Marquez heeft zijn vinger nog niet op de problemen van de machine kunnen leggen. “Het had voor mij geen zin om de 2020-motor nu te testen”, zei hij. “Ik probeer te leren wat ik moet doen om snel te zijn, om beter te worden als rijder. Ik moet overal beter in worden, maar vooral de kwalificatierondjes. Ze zeggen dat de Honda een moeilijke motor is, maar ik ben me nog aan het aanpassen. Wanneer je naar de limieten zoekt komen de problemen vanzelf. Dan kan ik daar ook meer over zeggen.”

Marquez maakt zich dan ook niet druk om de ontwikkeling voor 2020. “De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling deze winter ligt bij Cal en Marc. Honda weet waar ze aan moeten werken. In Maleisië zullen we de beschikking hebben over een verfijnde machine.”

Met medewerking van Carlos Guil Iglesias