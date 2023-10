Gresini bevestigt wie crew chief Marc Marquez wordt in 2024

Donderdag kondigde Gresini Racing aan dat Marc Marquez de gelederen in 2024 komt versterken. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de 30-jarige coureur uit Cervera de overstap zonder zijn vaste team gaat maken. De samenwerking met crew chief Santi Hernandez komt zodoende eind dit jaar ten einde. Inmiddels weet Marquez echter wie hij volgend jaar aan zijn zijde krijgt in de pitbox van Gresini: dat is Frankie Carchedi, zo bevestigde Gresini-teambaas Michele Masini vrijdag bij de world feed van de MotoGP in Mandalika. "Ik kan bevestigen dat Frankie Carchedi volgend seizoen zijn crew chief is", zei Masini. "Over de monteurs praten we nog. We zullen het team zeker nog met iemand versterken."

Donderdag bevestigde Marquez nog dat hij het grootste deel van zijn huidige team achter moet laten bij Honda. Wel geeft Gresini hem de kans om één monteur mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever. De Spanjaard heeft een eenjarige deal getekend bij het team uit Faenza, waardoor hij eind 2024 weer vrij is om over zijn toekomst te beslissen. Zijn eerste kennismaking met de Ducati vindt hoogstwaarschijnlijk al tijdens de test op de dinsdag na de seizoensfinale in Valencia plaats, zoals Motorsport.com vorige week al kon melden. Honda heeft toestemming gegeven, maar volgens Masini moeten de laatste plooien nog wel worden gladgestreken. Desondanks is de teambaas positief gestemd dat Marquez in Valencia inderdaad aan zijn avontuur bij Gresini kan beginnen.

Marquez verscheen donderdag in Indonesië voor het eerst sinds de aankondiging van zijn vertrek bij Honda en overstap naar Gresini in het openbaar. Hij noemde het verlaten van Honda "het moeilijkste besluit van mijn leven", een keuze die hij vorige week dinsdag na lang beraad maakte. Een langer verblijf bij de Japanse fabrikant was in zijn ogen de makkelijke optie geweest, al vond hij een nieuwe uitdaging noodzakelijk om zijn plezier in de motorsport te hervinden na enkele moeizame jaren. Ook sloot Marquez niet uit dat hij in de toekomst nog eens terugkeer bij Honda: "Ik hoop dat onze paden in de toekomst nog eens kruisen."