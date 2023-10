Espargaro snelste op vrijdag MotoGP Indonesië, Bagnaia mist Q2

Met de fit verklaarde Marco Bezzecchi, maar zonder de met pijn afgehaakte Alex Marquez begonnen 21 MotoGP-coureurs om 15.00 uur lokale tijd - 9.00 uur in Nederland - aan de belangrijkste oefensessie voor de Grand Prix van Indonesië. In de 60 minuten durende sessie mochten de rijders strijden om de top-tien, waarmee rechtstreekse plaatsing voor Q2 kon worden afgedwongen.

Jorge Martin, de winnaar van de Japanse Grand Prix en de snelste man van de eerste training, meldde zich als eerste op het asfalt voor de tweede vrijdagse training. Hij klokte ook als eerste rijder een rondetijd, al was het Fabio di Giannantonio die de ranglijst in de eerste fase van de sessie aanvoerde. De Gresini-coureur, die volgend jaar plaats moet maken voor Marc Marquez, noteerde eerst 1.33.362 en scherpte die tijd met twee verbeteringen aan tot 1.31.937. Daarmee was hij nog maar marginaal langzamer dan Martin in de eerste training op het moment dat Brad Binder wijd ging in de elfde bocht en in de uitloopstrook geschept werd door de gevallen Augusto Fernandez. Beide heren bleven ongedeerd, maar moesten wel terug naar de pits om hun tweede motorfiets te halen.

Dat was niet het enige incident met een KTM-coureur in het eerste kwartier van de training. Ook Jack Miller ging onderuit in de elfde bocht, nadat hij daar moest uitwijken voor de langzaam rijdende Enea Bastianini. Ook de Australiër moest zodoende terug naar de pits om zijn tweede motor te halen. De Aprilia-coureurs hadden op dat moment de regie al overgenomen aan het front. Aleix Espargaro was de eerste van het tweetal die zich vooraan meldde door eerst 1.31.783 te noteren en daar met zijn volgende ronde weer drie tienden onderdoor te gaan. Vervolgens werd hij even afgelost door teamgenoot Maverick Viñales, die 1.31.351 op de klokken zette, waarna Espargaro antwoordde door weer 0.004 seconde van de snelste tijd af te schaven.

Tempo flink opgevoerd in slotfase, Bagnaia kan niet mee

Na een half uur trainen stond de tijd van Espargaro nog altijd. De Catalaan voerde de ranglijst aan, voor Viñales, Martin, Di Giannantonio, Marquez, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Bezzecchi, Francesco Bagnaia en Joan Mir. Bagnaia voelde zich op dat moment nog niet geheel op zijn gemak op de Ducati, want hij ging in de eerste veertig minuten van de sessie meerdere keren rechtdoor in bocht 16. De echte strijd om de tien plekjes in Q2 moest op dat moment echter nog losbarsten. Dat gebeurde eigenlijk pas in het laatste kwartier van de training toen Aleix Espargaro op nieuwe zachte banden naar 1.31.088 kwam en het ronderecord tot op 21 duizendsten van een seconde benaderde. Nog geen ronde later gleed de Aprilia-rijder echter onderuit in bocht 10.

De aanzet van Espargaro bleek voor de concurrentie ook het teken om het tempo op te voeren. Eerst deed Viñales dat door met 1.30.853 ruim twee tienden van het ronderecord af te halen, waarop Bezzecchi nog eens twee tienden van de snelste tijd schaafde en de lat op 1.30.644 legde. De VR46-coureur meldde zich daarna - net als de rest van het veld - nog even in de pits, waarna iedereen met nog zo'n vijf minuten te gaan terugkeerde op het asfalt voor de laatste run van de training. Voor Bastianini en Miller verliep die slotfase niet naar wens: eerstgenoemde crashte in de elfde bocht, waarna Miller in de eerste bocht zijn tweede crash van de sessie meemaakte. Ook voor Mir eindigde de vrijdag in mineur met een crash in bocht 16.

Vooraan werd Bezzecchi nog van de eerste plaats verdreven door Espargaro, die met 1.30.474 de snelste was en zich rechtstreeks plaatste voor Q2. Viñales sloot op anderhalve tiende nog aan op de tweede positie, met Bezzecchi binnen twee tienden op de derde stek. Binder meldde zich in de slotfase op de vierde stek, voor Martin, Marquez en Miguel Oliveira. Di Giannantonio plaatste zich met de achtste tijd ook meteen voor Q2, waar ook Miller en Quartararo direct toegang tot hebben gekregen. Dat houdt in dat coureurs als Johann Zarco (dertiende) en Francesco Bagnaia (zestiende) moeten proberen om via Q1 plaatsing voor Q2 af te dwingen.

De MotoGP-coureurs beginnen zaterdag om 4.50 uur Nederlandse tijd aan hun kwalificatie in Indonesië. Voorafgaand aan die sessie staat om 4.10 uur nog de tweede vrije training op het programma.

Uitslag training MotoGP GP van Indonesië