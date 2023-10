Na het missen van Q2 is Francesco Bagnaia opvallend rustig, maar hij heeft daar naar eigen zeggen goede redenen voor. "In Jerez moest ik ook naar Q1 en won ik de dag erna de race", verklaart de kalme Ducati-rijder. Jerez was ook de laatste keer dat de Italiaanse rijder niet rechtstreeks in Q2 terecht kwam. "Ik ben er niet bang voor, ik maak me er geen zorgen over. Ik weet dat het problemen zijn op het gebied van elektronica die heel makkelijk aan te passen zijn." Het doet de coureur dan ook goed dat dat het euvel is en dat het niet in de afstelling zit. "Als dat het probleem was, dan zou het denk ik heel wat moeilijker te worden."

Voor de kansen in het kampioenschap kan het missen van Q2 cruciaal worden. Bagnaia staat in de stand nog maar drie punten voor op Jorge Martin, die de laatste races continu voor zijn concurrent finishte. Voor Bagnaia is het dan ook zorg om zaterdag goed voor de dag te komen. "Het gaat morgen heel interessant worden, want er is maar een hele smalle racelijn", vertelt de 26-jarige coureur. "Daarbuiten is het heel erg vuil." Mede daardoor wil de fabriekscoureur maar al te graag zaterdag wel doorstoten naar Q2. "Achterin starten kan een probleem worden. Normaal is inhalen al heel lastig, hier is dat nog erger."

Voor Bagnaia was het wel enigszins verrassend dat de top-tien gemist werd, want hij voelde zich weer goed op de Desmosedici. "Ik kan weer hard remmen en de bochtensnelheid is indrukwekkend. Het gripniveau is veel beter dan de afgelopen drie, vier races", vertelt de Italiaanse rijder. "Ik was heel blij dat we op dat gebied verbeterd hebben, maar helaas verloren we weer wat op het gebied van elektronica waardoor vandaag niet ging als verwacht."

Hoewel de vinger nog niet echt op de zere plek gelegd kan worden, heeft de man uit Turijn wel ideeën waar het aan kan liggen. "Misschien door de andere banden. Het asfalt is anders en zo zijn er nog wel meer dingen. Misschien had ik het daarom zo lastig", aldus de Ducati-man. "Normaal is onze motor heel soepel bij het accelereren en bij het remmen, maar vandaag was de achterkant heel erg agressief. Ik verloor de achterkant op plekken waar ik dat niet verwacht had. De laatste keer dat het gebeurde was de engine brake heel laag. Dat we op dat moment de achterkant verloren, is heel gek."