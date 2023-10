Marquez kiest voor stap uit comfortzone: "Honda was makkelijke optie"

Nadat vorige week al duidelijk was geworden dat Marc Marquez de samenwerking met Honda eind dit jaar beëindigt, werd donderdag naar buiten gebracht dat hij zijn carrière volgend jaar voortzet bij Gresini Ducati. Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Indonesië sprak de Spanjaard voor het eerst over zijn overstap en de totstandkoming van het besluit. "In het tweede deel van het seizoen hebben we goede gesprekken gehad met Honda. Iedere race was heel moeilijk en mijn mentaliteit veranderde zelfs een beetje, ik had veel twijfels. Tegelijkertijd had ik in die tijd contact met Gresini en ik vertelde ze dat ik niet aan de slag zou gaan met een contract. 'Als jullie willen wachten, wacht dan. Maar ik kan niets beloven', want ik nam mijn besluit vorige week dinsdag na de GP van Japan", vertelde Marquez in Lombok.

Een eenvoudig besluit was het niet voor Marquez, die met zijn transfer uit zijn comfortzone stapt. "Het makkelijkste was bij Honda blijven: controle over de situatie en de motor, mijn team is hier en een hoog salaris. Dat was de makkelijke keuze. Maar als ik voor mezelf en mijn carrière wilde zorgen, moest ik een nieuwe uitdaging vinden. Gresini was daarvoor het beste team in 2024", legde hij uit. "Vorige week was emotioneel zwaar, want al mijn staf, familie en sponsoren zitten in die box. Maar soms moet je uit je comfortzone stappen en voor mij was Honda die comfortzone." Een belangrijke reden om Honda vaarwel te zeggen en naar het kleine team uit Faenza te verkassen, was het feit dat Marquez het plezier in het racen wil hervinden.

"Het klopt dat ik vooral de laatste vier jaar niet echt heb genoten. Ik heb een verandering doorgevoerd om weer te genieten op de baan, want het heeft geen zin om mijn carrière voort te zetten als ik niet geniet. Ik wil mijn carrière graag nog jaren verlengen", vervolgde de 30-jarige coureur uit Cervera. "Het eerste doel is om weer te genieten en daarom koos ik voor Gresini, want dat is een grote familie, heeft de beste motor op de grid en mijn broertje zit daar. Het wordt een grote uitdaging voor mij en Gresini, maar ze hebben met mijn broer en Enea Bastianini al goede resultaten behaald. Het blijft in alle aspecten echter een grote verandering en ik zoek vooral naar plezier."

Plezier hervinden, maar hereniging Honda niet uitgesloten

Marquez tekende een eenjarige deal bij Gresini, waardoor hij na 2024 vrij is om het volgende hoofdstuk van zijn carrière uit te stippelen. Dat hij voor het Italiaanse team heeft gekozen, heeft onder meer te maken met het familiegevoel dat de renstal uitdraagt. "Als je in een lastige tijd zit, zelfs twijfels over jezelf hebt en er niet van geniet, waarom zou je dan blijven? Het motorrijden betekent namelijk niets als je niet geniet", aldus Marquez. "Daarom besloot ik te vertrekken naar een team met het familiegevoel. Ik wilde namelijk terug naar de start, de sfeer van een klein team met familiegevoel en naar een motor die bovenaan staat in het kampioenschap. Het is een enorme uitdaging, want verandering is niet makkelijk na elf jaar op dezelfde motor. Ik wil vooral genieten, lachen en weer met vertrouwen naar het circuit komen."

Om weer te kunnen genieten van het racen achtte Marquez het nodig om Honda na elf MotoGP-seizoenen te verlaten. Het hoeft wat de Spanjaard betreft echter geen definitief afscheid te zijn, want een toekomstige nieuwe samenwerking sluit hij op voorhand niet uit. "Daar ga ik niet op in", antwoordde hij een vraag over wie hem moet opvolgen bij het fabrieksteam van Honda. "Natuurlijk liggen daar goede namen op tafel. Maar het zijn geruchten en ik weet door de geruchten rond mij dat slechts een van de honderd geruchten klopt. Je weet nooit welke. Ik wens Honda het beste. Voor mij is het geen 'vaarwel', maar een 'tot ziens'. Ik hoop dat onze paden in de toekomst wederom kruisen."