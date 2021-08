Quartararo maakt zich niet druk om vroegtijdig vertrek Viñales

Nadat Viñales zijn machine in de Grand Prix van Stiermarken moedwillig wilde beschadigen, zette Yamaha hem voor de Oostenrijkse GP op non-actief. Niet veel later werd duidelijk dat Viñales op staande voet ontslagen is door de Japanse constructeur. Hij heeft nu de vrijheid om snel in actie te komen voor zijn nieuwe werkgever Aprilia. Dinsdag begint hij aan een tweedaagse test op het circuit van Misano.

Het vertrek van Viñales heeft weinig invloed op Quartararo’s werk, laat de Fransman weten. “Het kan me eigenlijk weinig schelen”, reageerde Quartararo bij de Britse Grand Prix op een vraag van Motorsport.com. “Ik focus me vooral op mijn werk, het heeft niet echt invloed op mij. Ik vind het ook niet jammer. Ik geniet van mijn eigen werk, het is een individuele sport en ik heb dit weekend in Silverstone alweer een nieuwe teamgenoot. Ik kan me er niet druk om maken.”

Quartararo had op Silverstone testrijder Cal Crutchlow naast zich in de pitbox, maar het is een aannemelijk scenario dat Franco Morbidelli bij zijn terugkeer van een knieblessure direct overstapt naar het fabrieksteam. De onderhandelingen daarover tussen Yamaha en SRT, waar Morbidelli onder contract staat, zijn in volle gang. Vinales’ oude teamgenoot Valentino Rossi dacht in eerste instantie dat het nog goed zou komen tussen de coureur en Yamaha, maar dat bleek niet zo te zijn.

Rossi: "Dacht echt dat het goed zou komen"

De 42-jarige Italiaan sluit uit dat hij alsnog overstapt naar het fabrieksteam om daar zijn laatste races te rijden. “Ik dacht echt dat het nog goed zou komen, maar ik weet verder niet veel meer dan jullie”, reageerde Rossi op de vroege exodus van Viñales. “Misschien zijn er andere problemen en dit soort veranderingen zorgen voor onrust. We zullen zien wat er de komende races gaat gebeuren. Maverick zal waarschijnlijk snel op de Aprilia stappen. Dat wordt ook interessant, die motor is een stuk beter. Het wordt interessant om te volgen. We moeten zien wie naar het fabrieksteam gaat. Misschien is het Franco, maar dan moeten we zien wie mijn teamgenoot wordt.” Gevraagd naar zijn eigen toekomst: “Ik, naar het fabrieksteam? Nee. Ik denk dat ik hier bij Petronas op mijn plek blijf tot het eind van dit seizoen.”