Yamaha MotoGP-team en Maverick Viñales per direct uit elkaar

De relatie tussen het MotoGP-fabrieksteam van Yamaha en coureur Maverick Viñales was al langere tijd niet goed. Tijdens de TT van Assen liet de rijder weten zijn contract voor 2022 niet uit te willen dienen en aan het eind van dit seizoen te vertrekken. Dat zette de relatie nog meer onder spanning. In de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring barstte de bom. De Spaanse rijder probeerde in de slotfase van de race bewust het motorblok van zijn M1 op te blazen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij zijn werkgever. Viñales werd direct op non-actief gezet en hoefde de tweede race op de Oostenrijkse omloop niet in actie te komen. Ook de volgende MotoGP-ronde in Silverstone zou de Spanjaard al langs de zijlijn moeten toekijken.

Beide partijen voelden niet voldoende basis voor een verdere samenwerking en hebben nu in overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen. Teambaas Lin Jarvis meldde in een statement: “In Assen kondigden Yamaha en Viñales al het gezamenlijke besluit aan om eind 2021 afscheid van elkaar te nemen. De rijder en het team waren gecommitteerd om tot het einde van het seizoen met elkaar door te gaan. Het team garandeerde maximale steun en de rijder zou alles geven om het project ‘in stijl’ af te ronden. Helaas eindigde de GP van Stiermarken niet goed. Na uitgebreide overwegingen van beide partijen kwamen we tot de conclusie dat het voor beide partijen beter was om de samenwerking eerder op te zeggen. Dit betekent dat de rijder vrij is om zijn toekomst te bepalen en geeft het team de gelegenheid om zich te focussen op de overige races van het seizoen 2021 met een vervangende rijder - die op dit moment nog niet bekend is.”

Viñales heeft inmiddels een eenjarige deal getekend bij Aprilia. De Spanjaard liet over het afscheid bij Yamaha weten: “Na de gezamenlijke beslissing in Assen om eerder afscheid van elkaar te nemen, besloten we ook om het huidige seizoen met maximale inzet van beide partijen af te ronden. De GP van Stiermarken verliep niet zoals gehoopt en eindigde spijtig genoeg niet goed. Na afwegingen van beide partijen is besloten dat het het beste was om de samenwerking per direct te beëindigen. Ik ben Yamaha ontzettend dankbaar voor de geweldige kans. Ik ben ook dankbaar voor de steun die ze me in die 4,5 jaar hebben gegeven en ik kijk met trots terug op de resultaten die we samen behaald hebben. Ik zal altijd veel respect hebben voor Yamaha en wens hun het allerbeste.”