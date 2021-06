Quartararo in zijn nopjes met P3: “Voelt als een overwinning”

Quartararo vertrok zondag vanaf de tweede startplaats, maar verloor in het gedrang voor de eerste bocht flink wat plekken. De Fransman moest daarna in de achtervolging en wist in extremis nog een derde plaats uit het vuur te slepen. Dat voelde voor Quartararo als een overwinning na een tegenvallende wedstrijd in Barcelona. Bovendien had Quartararo op de Sachsenring niet helemaal het gevoel gevonden tijdens de trainingen voor de dertig ronden lange race.

“Het was een zware race”, begon Quartararo. “We hebben het hele weekend moeite gehad om snel te zijn. We zagen dat het racetempo wel aardig was, maar Marc en Miguel waren toch echt beter. Het scheelde niet veel, maar toch wel een paar tienden per ronde. Mijn eerste bocht was heel slecht waardoor ik meteen op achterstand zat en ik had niets over om ze weer bij te halen. Mijn belangrijkste doel was om voor de Ducati’s te eindigen en dan het podium te halen. Dat is gelukt en daar ben ik ontzettend blij mee.”

Quartararo verloor naar eigen zeggen al anderhalve tiende in de zevende bocht waar de motor maar niet lekker door de bocht wilde. “Dat was een zwak punt, verder voelde de motor wel goed. Het gevoel was niet helemaal fantastisch, daarom is de derde plek nog veel mooier.” In Barcelona was Quartararo onderwerp van gesprek door twee straffen en een ondeugdelijk racepak. De Fransman was daarom gebrand op een succesje. “Ik was gemotiveerd om hier alles te geven en het was niet makkelijk om in te halen [toen het begon te regenen]. Ik zat achter andere rijders en wist op bepaalde momenten dat ik even brutaal moest zijn om anderen in te halen om zo een goede positie veilig te stellen. De regen was gelukkig snel weg, maar inhalen bleef heel lastig.”

Titelrivaal Johann Zarco kwam zondag niet verder dan de achtste plaats waardoor Quartararo weer wat punten uitgelopen is. Hij staat nu op 22 punten voorsprong met de Grand Prix van Nederland als laatste wedstrijd voor de zomerstop. “We dachten gisteren dat het lastig zou zijn om hier voor de Ducati’s te blijven, maar het is wel heel belangrijk. Vorig jaar hadden we de snelheid, maar waren we niet constant genoeg. Dat lijkt dit jaar beter te zijn. Op een moeilijke dag eindigden we als derde. Assen is een van mijn beste circuits en dat past ook goed bij de Yamaha. Wat mij betreft kunnen we meteen wel door.”

Aan de andere kant van de Yamaha-pitbox was minder tevredenheid. Maverick Viñales haalde in een emotioneel betoog uit naar zijn werkgever.