Marquez weet ondanks zege: “De worsteling is nog niet voorbij”

Marquez pakte zondag niet alleen zijn eerste overwinning in 581 dagen, ook voor Honda was het pas het eerste succes in lange tijd. Dat had alles te maken met de armblessure die Marquez vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje opliep. De coureur was daardoor lange tijd uitgeschakeld. Na zijn terugkeer in Portugal was Marquez nog niet meteen op snelheid, hij had door de fysieke beperkingen moeite om zijn eigen stijl weer aan te leren. Deze problemen waren op de Sachsenring minder aan de orde omdat het Duitse circuit voornamelijk bochten naar links heeft. Bovendien is de Honda RC213V een stuk moeilijker te hanteren dan voorgaande versies van de machine.

Marquez stelt dat de problemen niet opgelost zijn, maar hoopt dat de overwinning kan dienen als brandstof voor meer succes: “Dit is de beloning voor een periode waarin we geworsteld hebben. Het is niet dat we er nu zijn, maar na zo’n slechte periode konden we dit goed gebruiken. Je ziet dat we er langzaam weer komen, dat het niet onmogelijk is. Dit geeft mij en het team extra informatie. We reden al een tijdje op reserve, maar de tank is nu weer vol en dit is een mooie boost voor de komende races. In Nederland zullen we de realiteit weer onder ogen moeten zien, maar ik hoop dat we daarna wel een paar goede races kunnen hebben.”

Voorafgaand aan het weekend kreeg Marquez een telefoontje van teambaas Alberto Puig met de opdracht om vol voor de overwinning te gaan op de Sachsenring. Het was het enige circuit waar de Spanjaard een ongeslagen status te verdedigen had. Marquez wist dat hij zondag een beetje hulp nodig had en kreeg dat met een paar spatten regen. “Er was druk dit weekend, maar dat kwam ook van mezelf”, vervolgde Marquez. “Soms is het makkelijker om in de fout te gaan als je geen druk hebt. Dit was een gouden kans voor mij en ik wist niet of ik die kans weer zou krijgen. In Le Mans ging het mis [door een crash] en dat mocht mij niet weer overkomen. Het ging niet om de overwinning, maar ik wilde gewoon een goede race rijden en het podium halen. Die druk legde ik mezelf op.”