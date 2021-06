Viñales voelt zich niet gerespecteerd door Yamaha

Viñales werkte zaterdag de slechtste kwalificatie van zijn MotoGP-carrière af en wist in de race evenmin te imponeren. Viñales vond geen manier om de Avintia Ducati’s van Luca Marini en Enea Bastianini te passeren en gaf die strijd op een gegeven moment op. Hij liet zich uitzakken om in de schone lucht nog wat "waardevolle data" te verzamelen. “Ik heb dezelfde vraag en heb ook geen antwoord”, reageerde Viñales op een vraag van Motorsport.com. “Niemand heeft antwoorden voor mij. Ik kan er niets op zeggen.”

Een gebrek aan antwoorden dus. Voor de Catalaanse Grand Prix kreeg Viñales op initiatief van zijn werkgever een nieuwe crew-chief, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. “Ik heb altijd hetzelfde probleem, vooral met de grip aan de achterkant. We werken eraan, maar de oplossing vinden we maar niet. Ik doe alles, maar na zes races hebben we nog geen fatsoenlijk resultaat gescoord”, zei een zichtbaar gefrustreerde Viñales. De Spanjaard lijkt in alle opzichten voorbijgestreefd door Fabio Quartararo, die de afgelopen winter de overstap maakte naar het fabrieksteam en fier aan kop staat in het MotoGP-klassement. “Ik krijg nooit een antwoord, niemand weet iets”, vervolgde Viñales over het werk van Yamaha. “Wat me nog het meest frustreert is dat ik geen antwoorden krijg op de vraag waarom ik geen grip heb. Nu kijk ik er vooral naar uit om naar huis te gaan. Dat had ik zaterdag al, eigenlijk vrijdag al. Het is verdomde lastig om gemotiveerd het circuit op te gaan als je ziet hoe de anderen veel beter presteren.”

"Ik wil niet met de afstelling van een andere coureur rijden"

Aanvankelijk wilde Viñales niet veel kwijt over wat er gaande is bij Yamaha, maar zienderogen werd duidelijk dat hij zich niet gerespecteerd voelt bij Yamaha. “Elke rijder heeft zijn eigen afstelling”, botvierde Viñales zijn frustraties op zijn team. “Het kan niet zo zijn dat ik al twee jaar de afstelling van mijn rivaal moet gebruiken. Elke rijder heeft zijn eigen stijl, elke dag proberen ze mij te leren hoe ik moet rijden. Hoe ik moet remmen, hoe ik gas moet geven. Ik moet geduld hebben. Ik wil de afstelling van Fabio helemaal niet gebruiken omdat ik op een hele andere manier wil rijden, dit werkt niet voor mij. Ik wil dat ze voor mij een motor maken. Ik wil niet elke dag met de afstelling van een andere coureur rijden. Ik ben niet hier om data te verzamelen of om als testrijder te fungeren. Dat voelt niet heel respectvol. Ik kan niet winnen met de afstelling van een ander. Sinds Portugal doe ik niets anders dan data verzamelen.”