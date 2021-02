Alex Marquez: "Heb Marc gevraagd geen advies meer te geven"

Voormalig Moto2-wereldkampioen Marquez maakte vorig jaar zijn debuut in de MotoGP. Hij werd naast broer Marc in het Repsol Honda-team geplaatst omdat Jorge Lorenzo destijds besloot te stoppen. Waar de oudste Marquez uiteindelijk lange tijd uitgeschakeld was door een armblessure, wist de 24-jarige Alex zijn draai te vinden. Hij eindigde op de veertiende plaats in het kampioenschap en pakte twee podiums. Ondanks dat de rookie het daarmee heel aardig deed, kreeg hij in de mediasessies constant vragen over de toestand van zijn broer en het advies dat de veelwinnaar hem gaf.

Gevraagd of die constante vragen naar Marc lastig waren, zei de nieuwe LCR Honda-man: “Op een bepaald moment wel een klein beetje, omdat het voor mij moeilijk was om er iets over te zeggen. Ik ben niet de man om iets over Marc te zeggen. Dat moet het team doen, of de teammanager Alberto Puig, zij moeten het zeggen als er nieuws is. […] Maar als je terugdenkt aan de persconferentie in Aragon, daar vroegen ze me weer naar m’n broer en op dat moment zat ik in m’n hoofd ook wat op de limiet. Het is heel natuurlijk en iets wat ik altijd gehad heb sinds ik in het wereldkampioenschap actief ben. In elk interview wordt er wel iets over Marc gevraagd.”

Geen advies meer

Een ander terugkerend thema waren de adviezen die hij geregeld van broer Marc kreeg. “Natuurlijk heeft hij mij veel [advies] gegeven of dingen uitgelegd die ik zou kunnen proberen. Maar uiteindelijk ben ik op het circuit alleen en dan moet ik het zelf doen. Je kunt de beste broer in de wereld naast je hebben en die kan je ook veel leren, maar uiteindelijk moet je het zelf doen en ook zelf ervaren. Dan zijn er nog duizend dingen die hij zei en je moet onthouden. Dat is niet eenvoudig en op een bepaald moment in het seizoen heb ik hem ook gevraagd om geen advies meer te geven: ‘Laat mij mijn ding maar doen, zeg maar niets omdat ik de dingen die je zegt ook moet verwerken’.”

Aanvankelijk bestond er twijfel of Marquez goed genoeg was voor de stap naar de MotoGP, maar met name in de tweede helft van het seizoen liet Marquez zich van zijn goede kant zien. Gevraagd of hij daarmee het ongelijk van mensen bewees, zei hij: “Geloof me, het is voor mij niet een doel om het ongelijk van andere mensen te bewijzen. Ik geloof in mezelf en ik heb vertrouwen in het werk dat ik moet doen op het circuit en thuis. Ik doe puur mijn best op het circuit en probeer het beste in mezelf naar boven te halen. Het is voor anderen heel makkelijk om de focus op je broer te leggen en dat gebruiken om negatieve dingen over mij te zeggen. Dat is normaal. Het stoort me wel dat mensen op Instagram en Twitter zo kritisch zijn, maar dat hoort erbij. Het is nu heel makkelijk om via het internet je gal te spuwen.”