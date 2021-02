LCR Honda met Nakagami ook officieel gepresenteerd

Omdat de beide LCR-rijders over een verschillend sponsorportfolio beschikken vond de presentatie gescheiden plaats. Nakagami wordt opnieuw ondersteund door Idemitsu, een Japanse oliemaatschappij. De motorfiets van de coureur, ditmaal de nieuwste RC213V, is weer uitgerust in de rood-witte kleuren van die firma.

"Ik ben vereerd dat ik weer een jaar hier mag zijn, daarvoor moet ik LCR, Honda en Idemitsu bedanken. Ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen", zei Nakagami. "Ik heb de afgelopen winter wat tijd thuis in Japan doorgebracht, maar de gedachte dat ik dit seizoen weer beter wil worden is nooit uit m'n hoofd verdwenen."

Nakagami tekende afgelopen jaar een nieuw tweejarig contract bij Honda. Na een paar lastige seizoenen profiteerde hij van de uitgebreidere steun die hij van Honda kreeg als gevolg van de afwezigheid van Marc Marquez. Nakagami kreeg vaker ondersteuning van engineers en kon regelmatig van gedachten wisselen met Takeo Yokoyama, de technische man van HRC Honda. Daardoor groeide Nakagami in het MotoGP-seizoen 2020 uit tot vaste klant voor de podiumplekken. Enige tijd stond hij zelfs op een kansrijke plek in het kampioenschap, maar in de tweede helft van het seizoen liep het spaak.

In de tweede Aragon-race pakte Nakagami pole-position, maar schoof hij al in de eerste ronde onderuit. Destijds noemde de Japanner het een ‘ongelofelijk stomme fout’ maar gaf later toe dat alle fouten en hoogtepunten belangrijk waren voor zijn ontwikkeling als coureur. In het wereldkampioenschap werd hij uiteindelijk tiende, daarmee was hij de beste coureur van Honda.

Maandag wordt het fabrieksteam van Honda gepresenteerd. Marc Marquez en Pol Espargaro komen dit seizoen in de kleuren van Repsol Honda uit.