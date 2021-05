“Dit was een hele lange race”, zei Miller over de hectische beginfase van de race. “Ik dacht dat het wel goed zou komen, het was zo goed als droog. Maar toen Maverick [Viñales] voor me kwam te zitten, begon het te druppelen. Ik werd aangevallen door de Yamaha’s. Ik had een soort aanrijding met [Fabio] Quartararo in bocht 8 en op het achterste rechte stuk reden we in een muur van regen. De motor vloog alle kanten op in de eerste chicane en bij de tweede chicane vlog ik rechtdoor. Ik wilde remmen, maar beide banden blokkeerden en ik ging rechtuit de grindbak in.”

Na zijn excursie door de grindbak ging Miller rechtstreeks naar de pits en reed hij te hard bij het ingaan van de langzame zone. Uit de herhaling bleek dat Miller de pits met een gang van 74 kilometer per uur binnenreed terwijl daar 60 kilometer per uur de max is. Het leverde hem een dubbele long lap-penalty op. “Ik geloofde eerst niet dat ik een dubbele long lap-straf kreeg, ik wist niet wat ik verkeerd deed. Maar toegegeven, het is niet de eerste keer dat ik te snel gereden heb ik Frankrijk. Het was een beetje lastig om die long laps af te werken, ik had het hele weekend niet gekeken hoe het erbij lag en het asfalt was nog oud. Ik dacht dat het een beetje glad zou zijn. De tweede long lap was iets sneller, ik verloor niet veel op Quartararo en kon hem weer pakken.” Hij wist het verlies van de straffen in de negende en tiende ronde te beperken en haalde Quartararo in de twaalfde ronde bij.

In dubio om tweede stop

In de slotfase zat Miller nog in dubio om binnen te komen en terug over te stappen naar de motor met slicks, maar de coureur vond het een te groot risico voor een relatief korte periode: “Ik dacht er echt over na, maar ik wist niet hoe groot de gaten waren na de eerste keer dat ik overstapte en het was iets te riskant”, aldus Miller. “Met nog zeven ronden te gaan zou het me veertig seconden gekost hebben om door de pits te gaan, dat duurt hier heel lang. De eerste sector was nog steeds een beetje nat. Ik ben blij dat ik niet binnen ben gekomen, maar ik dacht er wel over na.”