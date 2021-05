Recordaantal crashes tijdens Grand Prix van Frankrijk

Crashes zijn in Le Mans altijd aan de orde van de dag met enkele knelpunten op het circuit, maar dit weekend was het extremer dan voorheen. Ten opzichte van de 100 crashes tijdens de Franse GP van een jaar geleden, werd er dit weekend nog meer gevallen. 117 keer om precies te zijn. Dat is het hoogste aantal sinds de Grand Prix van Valencia in 2018, toen er in het natte raceweekend maar liefst 155 keer gevallen werd. Met name op zondag lag het aantal valpartijen hoger dan in de afgelopen jaren. Er werden maar liefst 40 crashes genoteerd ten opzichte van 28 in 2020. In 2017 werden er op zondag maar liefst 36 crashes waargenomen.

Honda-rijder Marc Marquez was dit weekend in de MotoGP de koploper wat betreft het aantal crashes. Marquez ging dit weekend vier keer onderuit, zijn teamgenoot Pol Espargaro en Suzuki-rijder Alex Rins vonden drie keer hun Waterloo in de grindbak. Over het gehele weekend werden drie rijders uitgeschakeld met blessures. Jaume Masia hield aan een crash in de Moto3-race een pijnlijke schouder over, Yuki Kunii brak zijn linker sleutelbeen in de kwalificatie voor de Moto3-race en Moto2-rijder Yari Montella brak vrijdag zijn linkerpols.

Ten opzichte van de eerdere raceweekenden dit jaar is de Grand Prix van Frankrijk met 117 crashes een negatieve uitschieter. De Grand Prix van Spanje bezet op dit moment de tweede plaats met 67 crashes. In Portimao werden 47 crashes genoteerd met respectievelijk 37 en 27 tijdens de GP’s in Qatar en Doha.