MotoGP-wereldkampioen Mir begon vanaf de veertiende plaats aan de race, maar kwam in de openingsfase met rasse schreden naar voren. Hij zat in de top-negen toen hij in de vijfde ronde ten val kwam. “In de strijd om het kampioenschap zijn er altijd races waar je een fout maakt met een nulscore als gevolg”, zei Mir. “Het is goed als het er eentje zou zijn, maar dit hoorde vandaag niet bij het plan. Ik deed m’n best, ik voelde me op de baan best sterk en haalde in de eerste ronden veel rijders in. Ik zat in de groep, haalde Oliveira in en wilde ook Aleix nog pakken om dan in de groep met Marc [Marquez] en [Alex] Rins aan te sluiten. De regen kwam echter die ronde en ik weet niet wat er gebeurde. Ik moet m’n excuses aanbieden bij het team, ik maakte een fout.”

Uiteindelijk kon hij zijn motor niet in de pits brengen en mocht daarom zijn weg niet vervolgen op de andere motor. “Ik zag dat de motor uitgevallen was en ik begon maar te rennen naar de pitbox. Ik wist dat ik de motor mee moest nemen, maar die was beschadigd en ik rende alleen maar. Ik weet niet waarom, het was de adrenaline. Maar van deze ervaring zal ik weer leren, het zal zeker niet weer gebeuren.”

Teamgenoot Alex Rins maakte deel uit van de kopgroep toen hij in de vijfde ronde van motor wisselde en bij het uitkomen van de pits ten val kwam in de Dunlop-chicane. Hij crashte later nog eens waardoor hij definitief een DNF achter zijn naam kreeg. “Het is heel jammer, gisteren zei ik tegen m’n team dat ik me heel goed voelde en dat we kans hadden om voor het podium te gaan”, zei Rins, die voor de tweede wedstrijd op rij niet aan de finish kwam. “De start was perfect, de rondjes aan het begin waren goed. We namen allemaal veel risico in de regen, er lag heel veel water. Bij het uitkomen van de pitbox remde ik een klein beetje, normaal gesproken doe je dat niet na het wegrijden uit de pits. Daardoor verloor ik controle over de voorkant. Ik ben terug naar de pits gegaan om weer te wisselen, maar de motor stond afgesteld voor de droge baan waardoor die heel agressief was. Ik had even tijd nodig om de banden op te warmen, maar de motor was gewoon te hard. Iets te agressief en daarna verloor ik de voorkant weer.”

Mir staat na de Grand Prix van Frankrijk op 31 punten achterstand van klassementsleider Fabio Quartararo. Rins heeft slechts 23 punten verzameld en staat op de twaalfde plaats.