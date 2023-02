Andrea Dovizioso werd in 2004 wereldkampioen in de 125cc-klasse en debuteerde in 2008 in de MotoGP. Een jaar later stapte hij al over naar de fabrieksformatie van Honda waar hij zijn eerste overwinning scoorde tijdens de Britse Grand Prix. In 2012 reed hij vervolgens voor Tech3 Yamaha voordat hij in 2013 overstapte naar Ducati. Bij de Italiaanse constructeur speelde ‘DesmoDovi’ een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Ducati zoals we die vandaag de dag kennen. In 2016 pakte hij zijn tweede MotoGP-overwinning en in de volgende jaren was hij de belangrijkste bedreiging van Marc Marquez in het kampioenschap.

In 2017, 2018 en 2019 eindigde hij als vice-kampioen in de MotoGP. In de laatste jaren verslechterde zijn relatie met Ducati MotoGP-teambaas Gigi Dall’Igna. Hij besloot daarom in 2021 een sabbatical te nemen. Hij werd halverwege dat jaar door Yamaha aangetrokken nadat de Japanse formatie met personele problemen kampte. Bij RNF Yamaha reed hij vervolgens in 2022, maar het werd nooit wat hij ervan verwacht had. In de zomer besloot Dovizioso zijn helm aan de wilgen te hangen na de Grand Prix van San Marino.

“Ik was echt verrast toen ze me hierover vertelden”, reageert Dovizioso op zijn verkiezing tot MotoGP Legend. “Als ik de lijst bekijk is het echt een eer dat mijn naam ertussen komt te staan. Ik heb een lange loopbaan gehad, maar ik had nooit gedacht dat ik ook verkozen zou worden tot MotoGP Legend. Ik kijk uit naar mijn bezoek aan de paddock, het is speciaal dat het tijdens de Italiaanse Grand Prix zal gebeuren.”

MotoGP-organisator Dorna maakte bekend dat ook de Duitse oud-wereldkampioen 50cc Hans-Georg Anscheidt tijdens de race op de Sachsenring ingehuldigd wordt als MotoGP Legend.

