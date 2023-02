Bagnaia tevreden met nieuwe Ducati: “Kunnen nog perfectioneren”

Francesco Bagnaia besloot een jaar geleden na de wintertest in Sepang om het nieuwe blok dat Ducati geprepareerd had voor het seizoen niet in gebruik te nemen. Hij kwam met een geëvolueerde versie van het 2021-blok in actie en pakte na een moeizame eerste seizoenshelft met overmacht de wereldtitel in de MotoGP. Al op de eerste dag constateerde Bagnaia dat het nieuwe blok een verbetering was ten opzichte van vorig jaar, hetgeen Jorge Martin – die wel het hele seizoen met het originele 2022-blok reed – onderschreef. Het inregelen van de machine en het vinden van de juiste mappings vereist echter meer tijd, weet Bagnaia.

“Ik ben blij met het werk dat we verzet hebben, ik vond dat we na twee dagen al op een goed niveau zaten”, aldus de wereldkampioen. “We hebben op de laatste dag nog meer problemen opgelost en we hadden nog steeds problemen. In het laatste uur van de test hebben we een grote stap gemaakt met de elektronica en dat leverde ons enorm veel op. Het is duidelijk te zien aan de tijden die we in de laatste uren reden, op gebruikte banden kwam ik na deze veranderingen nog tot een 1.59.1, 1.59.0 en nog een 1.59.0. Alles werd veel beter en daar ben ik ontzettend blij mee.”

Hij vervolgt: “Na de lunch op zondag had ik problemen met de acceleratie, het voelde heel nerveus. Volledig gas geven was lastig omdat de motor daar erg op reageerde en begon te glijden. Dat hebben we opgelost en het voelde ineens als de 2022-motor, maar dan met meer topsnelheid. Het zit nu al op een heel goed niveau.”

De Portimao-test van volgende maand kan daardoor gebruikt worden om het pakket verder te perfectioneren én op aerodynamisch vlak nog een stap te zetten. “Het rijgedrag moet nog iets beter, dat was in 2022 gewoon wat makkelijker. Deze motor is iets agressiever, iets nerveuzer. Maar daar kunnen we ons in Portimao op concentreren, dat is een circuit waar het rijgedrag heel belangrijk is.”