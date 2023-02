Onenigheid tussen MotoGP-teams over bonussen voor sprintraces

De MotoGP introduceerde voor 2023 een rigoureuze verandering van het format met de toevoeging van een sprintrace op de zaterdagmiddag. Daardoor staan er in 2023 geen 21, maar 42 racestarts op het programma. De verandering werd vorig jaar tijdens de Grand Prix van Oostenrijk gepresenteerd nadat Dorna, de mondiale motorsportfederatie FIM en IRTA akkoord gingen met de veranderingen. Op dat moment hadden vrijwel alle coureurs hun contract voor dit seizoen al getekend.

Hoewel de verandering door sommige rijders met enthousiasme ontvangen werd, benadrukten anderen dat er met meer racestarts ook meer risico gepaard gaat. Bovendien komen de rijders en hun teams meer onder druk te staan, ondanks dat de sprintrace in lengte maar de helft duurt van een reguliere Grand Prix. Als gevolg daarvan trokken veel van de managers aan de bel dat hun rijders een extra bonus zouden moeten krijgen voor de prestaties in de sprintraces. Dat is anno 2023 nog belangrijker aangezien prestatiebonussen aan importantie gewonnen hebben ten opzichte van het basissalaris.

Tijdens de MotoGP-wintertest in Sepang zijn er verschillende meetings geweest tussen de teambazen van verschillende teams om onderling tot een consensus te komen. Dit had moeten leiden tot een voorstel richting Dorna, maar Motorsport.com heeft vernomen dat het niet zover is gekomen. Het aanvankelijke plan was om een collectieve prijzenpot op te richten waar de teams voor de helft aan meebetalen en Dorna voor de andere helft. Rijders die presteren in de sprintraces zouden op basis daarvan uitbetaald worden. De teams kwamen er onderling niet uit, het voorstel is derhalve niet eens voorgelegd aan Dorna.

Sommige fabrikanten weigeren geld in te leggen dat in potentie gewonnen kan worden door een rijder van een ander merk. Een begrijpelijk standpunt gezien de hoeveelheid motoren dat een merk als Ducati op de grid heeft. De Italiaanse fabrikant heeft in 2023 acht motoren op de grid die allemaal in potentie een race kunnen winnen. Yamaha heeft daarentegen slechts twee motoren op de grid in 2023.

Voorlopig zitten de onderhandelingen tussen de teams in een impasse. Met nog anderhalve maand tot de eerste race lijkt het erop dat de rijders en hun belangenbehartigers zelf met hun betreffende een akkoord moeten bereiken over het prijzengeld voor sprintraces.