Dovizioso kan remstijl ‘nog steeds niet’ aanpassen op 2020-banden

De constructie van de nieuwe achterband bezorgt de coureurs aanzienlijk meer grip, maar het zorgt er bij Dovizioso ook voor dat de voorkant van de machine verder geduwd wordt in de bochten. De vice-kampioen van de afgelopen drie jaar kan daardoor niet op de door hem gewenste manier remmen. Vorige maand verklaarde Dovizioso dat al zijn gebruikelijke afstellingen onbruikbaar zijn geworden en er dus niets anders op zit dan zijn remstijl aan te passen.

De huidige leider in het kampioenschap verklaarde onlangs een stap te hebben gemaakt tijdens de in-season test op het circuit van Misano, maar daar was niet direct veel van terug te zien in de resultaten. Hij kwam zaterdag in de kwalificatie door Q1 om uiteindelijk een tiende startplaats te pakken. In de race op zondag werd hij in de openingsfase opgehouden door de crash van Aleix Espargaro en eindigde hij vervolgens als achtste, op 13.1 seconden van winnaar Maverick Viñales.

“Het is frustrerend omdat we zo hard werken aan het veranderen van m’n remstijl. Maar ik krijg het niet voor elkaar”, stelt Dovizioso, die in het kampioenschap één punt meer heeft dan Fabio Quartararo en Maverick Viñales. “Het is heel frustrerend omdat we in de data heel makkelijk kunnen zien waar het verkeerd gaat, maar op het circuit kunnen we het niet zo makkelijk veranderen. De race was heel vreemd. Ik verloor wat plekken in de eerste twee bochten en raakte daarna nog verder achterop door de crash van Aleix. Ik reed echt achteraan en was niet bij machte om net als [Joan] Mir naar voren te rijden. Ik was iets constanter en voelde me beter dan tijdens het eerste weekend op Misano, maar had niet de snelheid om naar voren te komen. Dat is een enorme teleurstelling.”

Op gebruikte banden voelde Dovizioso zich stukken beter dan op vers rubber, iets wat Ducati moet steken. “De band was na driekwart van de race volledig af op de linkerkant, en toen kon ik nog steeds rondjes 1.32.9 rijden”, vervolgt hij. “Dat betekent dat ik niet snel genoeg ben als de band nog nieuw is. We moeten begrijpen hoe dat komt, want dit is erg belangrijk voor een snelle rondetijd en ook voor de race. Het is teleurstellend, hier mogen we niet blij mee zijn.”

Met medewerking van Lewis Duncan