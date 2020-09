‘Constante’ Mir wil elke MotoGP-race voor het podium vechten

Mir is bezig aan zijn tweede seizoen in de MotoGP en heeft dit jaar overduidelijk zijn draai gevonden met de GSX-RR. In de laatste vier races stond de voormalig Moto3-kampioen drie keer op het podium. Zodoende staat hij in het WK op slechts vier punten van leider Andrea Dovizioso. De Suzuki van Mir werd eerder door Fabio Quartararo al omschreven als een ‘perfecte machine’. Hoewel Mir er op die manier niet over wilde praten, concludeerde hij na de Grand Prix van Emilia-Romagna dat het met de consistentie wel goed zit.

“We zijn erg constant”, verklaarde Mir op een vraag of hij aan het kampioenschap denkt. “Mijn indruk is dat de Suzuki een hele goede motor is met een goede balans. De motor is bijna overal goed. Vooral op de laatste twee circuits voelde ik me goed.Onbewust is er na het eerste podium in m’n hoofd ook iets veranderd en heb ik een knop omgezet. Dit zorgt ervoor dat ik elke race voor het podium kan vechten. Ik hoop dat we op deze manier door kunnen gaan. We hebben de laatste races vaak op het podium gestaan, maar uiteindelijk was het maar op twee verschillende circuits. Laten we afwachten of we in Barcelona weer een podium kunnen scoren of dat we voor de overwinning kunnen vechten.”

De overwinning ontbreekt nog op het palmares van Mir, maar het feit dat hij zo constant mee kan doen om de podiumplekken geeft hem vertrouwen. “Het is waar dat we nog niet gewonnen hebben, dat blijft natuurlijk wel een doel. Het is belangrijk om veel punten te scoren. In Oostenrijk hadden we de mogelijkheid om te winnen, hier ontbrak het eraan dat we verder naar voren konden starten. Ik verwacht dat we in de kwalificatie iets meer kunnen bereiken in Barcelona, daar zouden we voor de overwinning moeten kunnen vechten. Het is close, maar het is belangrijk dat we steeds op het podium staan. Uiteindelijk moet je kunnen winnen en dan moet je die kans ook grijpen. Op dit moment heb ik hier niet kunnen winnen.”

Met de GP van Emilia-Romagna is de MotoGP halfweg dit seizoen. De strijd om het kampioenschap wordt nu pas interessant, vindt Mir: “Ik voel dat ik voor het kampioenschap vecht. Ik kijk er nog niet veel naar omdat er nog zoveel punten te halen zijn, maar het is waar dat we nu halverwege zijn en dat het seizoen vanaf nu begint. De top-vier heeft nagenoeg hetzelfde aantal punten en dit is ongeveer het startpunt voor het kampioenschap. Laten we zien of we constant kunnen blijven tot de laatste race.”