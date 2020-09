MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Catalonië?

Catalonië is de derde van zeven Grands Prix die op Spaanse bodem gehouden worden in 2020. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Toch zijn de Spanjaarden tot nu toe niet verwend qua successen van de rijders. Marc Marquez ligt er geblesseerd uit en Maverick Viñales was afgelopen zondag pas de eerste Spaanse rijder die dit jaar een overwinning pakte.

Het 4,6 kilometer lange circuit even ten noorden van Barcelona biedt weer een heel andere uitdaging dan de rijders de voorbije weken gehad hebben. Waar het Misano World Circuit Marco Simoncelli voldoende grip had vanwege het nieuwe asfalt, is de Catalaanse omloop traditioneel een plek waar veel minder grip is. Dit zou Ducati, KTM en Suzuki goed moeten liggen, terwijl er voor de Yamaha's een potentieel drama op de loer ligt.

In het WK gaat Andrea Dovizioso nog altijd aan de leiding, maar de Italiaan van Ducati heeft nog altijd zijn draai niet gevonden met de nieuwe achterband van Michelin. Fabio Quartararo staat tweede voor Maverick Viñales, de winnaar van de laatste GP. Joan Mir is een stille kracht in de titelstrijd: hij stond in de afgelopen vier GP's drie keer op het podium en staat na zeven races op maar vier punten van Dovizioso.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Catalonië?

De MotoGP houdt een aangepast tijdschema aan voor de Grand Prix van Catalonië. Er is geen tijdverschil met Nederland, maar de actie begint op zondag wel een uur later. De warm-up voor de MotoGP staat van 10.40 tot 11.00 uur op het programma, de race begint vervolgens om 15.00 uur.

Vrijdag 25 september 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 26 september 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 27 september 2020

Warm-up: 10.40 uur - 11.00 uur

Race: 15.00 uur

WK-stand MotoGP-kampioenschap 2020: