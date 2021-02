Marquez: "Ervaring bij fabrieksteam gaat me helpen bij LCR"

Marquez werd vorig seizoen naar Repsol Honda gehaald, maar nog voor de start van het seizoen werd duidelijk dat het team voor de periode 2021-2022 een beroep had gedaan op Pol Espargaro. De jongste van de Marquez-broers verkaste daardoor naar LCR Honda, waar een plek vrijkwam na het vertrek van Cal Crutchlow. Na een moeizame start kwam Marquez als ware het een diesel op stoom in de tweede helft van het seizoen. Hij stond in zijn debuutseizoen twee keer op het podium en greep net naast de titel voor rookies. Met een jaar ervaring in de MotoGP en binnen het Honda-fabrieksteam stapt Marquez nu over naar de Monegaskische formatie van Lucio Cecchinello.

Gevraagd of Marquez zich in die nieuwe omgeving beter kan ontwikkelen, zei hij in een interview met Motorsport.com: “Ik hoop het. Het is een andere manier van werken, meer op het tweede plan. Het is mooi om voor een officieel team te rijden en te werken met de fabriek, maar dat ik nu fabrieksrijder ben in een satellietteam gaat me helpen bij m’n ontwikkeling. Ik kan mezelf hier ontwikkelen, ik kan leren. Het was vorig jaar een apart seizoen en er zijn nog veel dingen die ik kan verbeteren. Het doel voor mij is om de lijn van de tweede helft van vorig jaar door te zetten, dat is belangrijk. Ik denk dat ik van iedereen bij dit team wat kan leren, maar dat ze andersom ook iets van mij kunnen leren.”

Kwalificaties

Jonge rijders hebben de voorbije seizoenen naam gemaakt in de MotoGP, maar in zijn tweede jaar kijkt Marquez niet naar wat zijn voorgangers presteerden. Wel richt hij zich op het verbeteren van de kwalificaties, iets wat vorig jaar zijn grote zwakke punt was. In veertien races was de tiende startplek in Aragon zijn beste startpositie.

“Vorig jaar zag je dat een rijder de ene week kan winnen en de andere week onderaan staat. Het is lastig om daar iets over te zeggen”, vervolgde Marquez. “Na twee of drie races weten we waar we staan en zien we hoe de vlag erbij hangt. Dat is het enige, maar ik denk dat we de lijn van vorig jaar door kunnen zetten en dat we verder kunnen groeien. Het wordt belangrijk om de kwalificaties beter te doen, het is lastig om op zondag tijdens de races van achteren te starten. Dat wordt belangrijk, maar om zelf ook beter te worden is het belangrijk om vaak in de top-zeven aan de race te beginnen. Dat zijn de posities waar je van de toprijders kunt leren en waar je de belangrijke dingen over de MotoGP ontdekt.”