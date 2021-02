Waarom Morbidelli geen fabrieksmateriaal krijgt van Yamaha

Yamaha zet in 2021 vier motoren in en Morbidelli is de enige die geen beschikking krijgt over het nieuwste materiaal. De Petronas Yamaha SRT-coureur moet het doen met de A-spec M1, in feite het 2019-model. Yamaha besloot daartoe ondanks dat Morbidelli vorig seizoen de sterkste rijder van het Japanse merk was. Hij won drie races en eindigde op 13 punten van wereldkampioen Joan Mir, dat was goed voor de tweede plaats. Hij stond daarmee bovendien vier plekken boven Maverick Viñales op de eerste ‘nieuwe’ Yamaha. Tijdens de teampresentatie van Yamaha gaf Jarvis uitleg over de beslissing om Morbidelli niet van fabrieksmateriaal te voorzien.

“Wat betreft zijn motor voor dit komende seizoen, het ligt aan… de specificatie van de motor is gekozen door Yamaha en de teams, maar er zitten ook financiële consequenties aan de keuze voor de specificatie van de motor”, zei Jarvis. “Een echte fabrieksmotor is vanzelfsprekend een stuk duurder dan de A-spec. Dan hebben we nog te maken met planningtechnische zaken, zoals het bestellen van het materiaal. We zaten met de problemen door corona, het virus heeft de sponsoren onder druk gezet, maar ook Yamaha en andere bedrijven. We zitten daardoor niet in de meest gunstige tijd als het gaat om de economie. De beslissing over de motor van Franky werd halverwege vorig jaar al genomen. Het is niet zo dat we dat in oktober en november ineens konden veranderen. Verdient hij het beste materiaal? Zeker weten. Is het mogelijk? Helaas is het antwoord op die vraag nee. Maar zoals je vorig jaar gezien hebt is de A-spec motor bijna hetzelfde en qua prestaties gelijkwaardig. Dit jaar is de ontwikkeling van motorblokken ook nog bevroren. Je kunt je voorstellen dat het materiaal gelijkwaardig zal zijn in 2021. Ik denk niet dat Franky daar enig nadeel van gaat hebben.”

'Werken aan zwakke punten'

Ondanks dat Morbidelli op een ouder model van Yamaha rijdt, spraken Viñales en Fabio Quartararo afgelopen jaar meermaals lovend over die motorfiets. Dat had ook te maken met de technische problemen van de 2020-M1. In de voorbereiding op het komende seizoen heeft Yamaha geprobeerd om de sterke punten van die motor ook toe te passen op het nieuwe model. “We hadden een gebrek aan grip, soms was het heel lastig om de afstelling van onze motor aan te passen op alle circuits”, zei teambaas Massimo Meregalli. “Dat is een aspect waar we aan werken, we zijn gefocust om een beter gebalanceerde motor te maken. Vorig jaar hebben we – zeker op het hoofdkwartier in Japan – gewerkt aan de zwakke punten van de fabrieksmachine en de sterke punten van Franco’s motor. Dat is iets waar we ons in Japan echt op geconcentreerd hebben.”