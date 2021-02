Bezzecchi sloeg MotoGP-aanbod Aprilia af: "Ze kwamen te laat"

Het opleidingsteam van Valentino Rossi is inmiddels sterk vertegenwoordigd in de MotoGP. Na Franco Morbidelli en Francesco Bagnaia maakt dit jaar ook Luca Marini zijn debuut. Hij doet dat zelfs met een VR46-gekleurde motor bij Avintia Ducati. Het scheelde niet veel of het Italiaanse opleidingsteam had nog een vierde coureur in de MotoGP gehad. Er werd door Aprilia openlijk geflirt met Marco Bezzecchi. Het was een opvallende move van de fabrikant, die tevergeefs hoopten op de terugkeer van de geschorste Andrea Iannone. Bezzecchi kende met twee overwinningen een aardig jaar in de Moto2-klasse, maar is toch nog redelijk onervaren op een zware fiets.

De 22-jarige man uit Rimini koos er daarom ook voor om de kans op een MotoGP-zitje nog even aan zich voorbij te laten gaan. Dat komt onder meer omdat de Moto3-titel in 2019 aan zijn neus voorbijging en hij in 2021 nog een gooi wil doen naar de wereldtitel op het tweede niveau. “Het kwam allemaal heel laat op gang”, zei Bezzecchi tijdens de VR46-presentatie over het aanbod van Aprilia. “Ik had mijn plannen voor het komende seizoen al rond en ik wil graag voor de titel vechten. Het is natuurlijk een eer dat je gevraagd wordt [door een MotoGP-team], dat had ik niet verwacht. Voor mij was het echter belangrijk aan de toekomst te denken. Als ik dit jaar goed presteer komen er nog wel andere kansen. Aprilia zou mooi zijn, het is een prachtig Italiaans merk en ik zou de kans krijgen om daar te werken aan de ontwikkeling van de motor. Dat zou ik graag doen. Maar we hadden al een doel voor ogen en hebben besloten om eventuele kansen in de toekomst af te wachten.”

Na de promotie van de beste Moto2-rijders naar de MotoGP is Bezzecchi een titelkandidaat. “Het is voor elke rijder een droom om de wereldtitel te winnen. Nu heb ik laten zien dat ik goede races kan rijden en ik kan een rol als teamleider vervullen. We moeten nog iets constanter zijn als we voor de titel willen vechten, daarvoor moet ik ook werken om mijn emoties onder controle te houden en rustiger te blijven. In Moto2 zijn er veel rijders die voor de titel kunnen vechten, daar hoop ik ook bij te horen.”