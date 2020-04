Espargaro kon in 2015 naar Ducati: "Maar ging naar Suzuki"

Espargaro debuteerde in 2010 in de MotoGP en reed de eerste jaren voor Pramac Ducati. In 2012 verkaste hij vervolgens naar de Aprilia CRT-machine van Aspar. In 2014 stapte hij over naar Forward Racing Yamaha waarmee hij een podium scoorde in Aragon. Uiteindelijk verkaste hij in 2015 naar Suzuki, maar de Spanjaard onthulde dat hij in 2015 een mondeling akkoord had met Ducati-manager Gigi Dall’Igna, kort voordat hij besloot om voor Suzuki te gaan rijden.

“Uiteindelijk loopt alles zoals het moet lopen”, zei Espargaro in de Spaanse MotoGP-podcast. “Ik heb niet echt een gestructureerde sportcarrière gehad en in de MotoGP heb ik altijd laten zien dat ik een hardwerkende rijder ben. Toen ik bij Forward Racing zat werd ik zesde van de wereld op een Open-motor en daarna kon ik naar Suzuki. Drie weken daarvoor had ik al handen geschud met Gigi Dall’Igna om naar Ducati te komen. Het was eigenlijk allemaal in kannen en kruiken voordat Dovizioso uiteindeijk toch bleef.”

Espargaro werkte een wisselvallig seizoen af op de Suzuki. Hij scoorde een pole-position, maar had moeite met de overstap van de Bridgestones naar de banden van Michelin. Aan het eind van 2016 moest Espargaro vertrekken bij Suzuki en werd zijn plek overgenomen door Andrea Iannone. “Ik vertrok dus naar Suzuki”, vervolgde hij. “Ik had de kans om voor twee van de grootste merken in het kampioenschap te rijden en eindigde bij Suzuki. Het was een goed jaar, maar in het tweede seizoen was de realiteit dat de overstap naar andere banden mij veel heeft gekost. Het is geen excuus, ik was gewoon niet goed genoeg. Maverick [Viñales] won een race op Silverstone, hij was een stuk sterker dan ik. Ik denk dat het geen slecht jaar was, ik scoorde nog wel een aantal top-vijf resultaten, maar het is de realiteit dat ik niet op het niveau van Maverick zat.”

Met medewerking van Lewis Duncan