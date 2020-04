MotoGP sluit twee races per weekend uit

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de eerste acht races van het nieuwe seizoen inmiddels geannuleerd of uitgesteld. De start van het seizoen vindt nu op z’n vroegst op zondag 21 juni plaats, de originele datum voor de Grand Prix van Duitsland. Sinds het uitstellen van de eerste GP in Qatar hebben Dorna en FIM verschillende mogelijkheden bekeken om de geleden schade goed te maken. Een van die ideeën was het verrijden van twee races per weekend. Dat is nu echter uitgesloten, zei Ezpeleta in gesprek met het Spaanse Teledeporte: “Dat is voor ons geen mogelijkheid. De promotors staan al onder druk en gaan niet betalen voor twee races. Dat geldt ook voor de uitzendgerechtigde partijen.”

Het houden van twee races werd al nagenoeg onmogelijk geacht vanwege contractuele situaties. In gesprek met Catalunya Radio voegde algemeen directeur Manel Arroyo toe dat het op ‘technisch niveau’ ook lastig is om twee races per weekend te houden. “We hebben het niet overwogen, het is zo’n verhaal dat naar buiten komt. Het is speculatie, we gaan niet twee races per weekend houden. De huidige structuur van het kampioenschap, van de teams en de motoren is zo dat we op zondag een race van 45 minuten kunnen hebben. Het is niet eenvoudig om daar op technisch vlak iets aan te veranderen. Het is natuurlijk niet onmogelijk, maar we halen er veel voordeel mee.”

Sinds het opschorten van de Spaanse Grand Prix is er geen aangepaste MotoGP-kalender meer verschenen. Men heeft ervoor gekozen pas een nieuwe kalender te publiceren als er daadwerkelijk een harde startdatum gepland kan worden. “Wanneer we weten wanneer we kunnen starten, weten we ook hoeveel weekenden tot de kerst we hebben om races af te werken”, vervolgde hij. “Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met de logistieke zaken, we kunnen logischerwijs niet ieder weekend racen. Dat is duidelijk. Als we weten wanneer we kunnen beginnen, weten we of we tien, zestien of acht races kunnen houden. Het is te riskant om dat nu al vast te stellen.”

Het houden van tien races werd eerder door Ezpeleta al bestempeld als iets waar hij heel tevreden mee zou zijn, Ducati liet anderzijds aan Motorsport.com weten dat het lastig zou worden om tien landen te vinden waar men een race zou willen houden. Onder normale omstandigheden moet een wereldkampioenschap uit minimaal dertien races bestaan, maar men kan hier in bijzondere gevallen van afwijken.

Met medewerking van German Garcia Casanova en Lewis Duncan