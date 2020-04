Dorna zou MotoGP-seizoen met tien races al erg mooi vinden voor 2020

Als gevolg van het coronavirus hebben de eerste zes races op de MotoGP-kalender geen doorgang kunnen vinden op de geplande datum en naar alle waarschijnlijkheid gaat er ook een streep door de Italiaanse en Catalaanse Grote Prijs, die eind mei en begin juni op het programma staan.

Contractueel gezien dient een kampioenschap uit minimaal dertien races te bestaan, maar volgens Ezpeleta gaat die vlieger alleen ‘onder normale omstandigheden’ op, zo laat hij weten in een interview met het Spaanse La Razon. “Het contract zegt dat we onder normale omstandigheden minimaal dertien races moeten houden, maar van een normale situatie is momenteel geen sprake”, doet de Dorna-CEO uit de doeken. “We zullen doen wat we kunnen en wanneer we dat kunnen. Als we een kampioenschap met tien races kunnen hebben, dan zou ik daar erg blij mee zijn. We gaan proberen om er meer te organiseren, maar als het ons lukt om er tien te doen onder de huidige omstandigheden, dan zou dat al betekenen dat het de goede kant opgaat met de mensheid, en dat is het allerbelangrijkste. Racen is momenteel bijzaak.”

Ezpeleta laat weten dat er ook nog een mogelijkheid is dat het MotoGP-seizoen volledig wordt geannuleerd. “Dat zou onze ergste nachtmerrie zijn”, zegt hij daarover. “Het zal overwogen moeten worden, maar er is nog tijd." Het hele seizoen afgelasten kan later immers altijd nog. "Natuurlijk zou het kunnen gebeuren dat er dit jaar helemaal niet gereden wordt, maar ik hoop dat dat niet het geval is. Niet zozeer voor de races, maar voor de mensheid", besluit Ezpeleta.

Met medewerking van Lewis Duncan en Carlos Guil Iglesias