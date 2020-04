Pramac Ducati staat open voor terugkeer Iannone

Aprilia-rijder Iannone, die een dopingschorsing van 18 maanden uitzit, zat in 2013 en 2014 bij Pramac voor hij naar het fabrieksteam van Ducati promoveerde. Iannone won in 2016 een race voor Ducati, maar verloor de strijd met Andrea Dovizioso en moest plaats ruimen voor Jorge Lorenzo. De Italiaan schakelde na twee matige seizoenen bij Suzuki vorig jaar over naar Aprilia.

Pramac Ducati is Iannone echter nog niet vergeten, en sluit een terugkeer van de Italiaan na zijn dopingschorsing niet uit. Momenteel worden de plaatsen daar bezet door Ducati fabrieksrijders Jack Miller en Francesco Bagnaia. "Er is een heel sterke emotionele band tussen ons, omdat we twee intense jaren hebben samengewerkt", vertelt teambaas Guidotti aan Sky Italia. "Wie weet, misschien is er wel een gelegenheid waarbij we weer samen kunnen gaan werken. Dat is dat zeker bespreekbaar."

"We hebben de vorige keer weinig vruchten geplukt van onze samenwerking omdat we op technisch gebied in een moeilijke situatie zaten. Hij koos zijn eigen pad, maar de band is er nog steeds. Het zou mooi zijn om de cirkel te sluiten met Andrea. We focussen ons meer op jongeren en Iannone zou al ouder dan 30 zijn, maar als we in een situatie komen waarbij we een rijder zoeken en hij beschikbaar is, dan kunnen we dat doen."

Dan moet Aprilia Iannone eerst laten vallen. Het is niet duidelijk of dat ook zal gebeuren. Aanvankelijk stelde Aprilia-baas Massimo Rivola dat een lange schorsing wellicht het einde van de samenwerking tot gevolg zou hebben. Rivola kwam daar later op terug. Hij nam het voor Iannone op en stelde dat de schorsing absurd was. "Ik denk dat hij daar goed zit", aldus Guidotti. "Aprilia besefte dat het hem nodig heeft en dat hij een sterke en snelle rijder is. ik denk niet dat ze hem zullen laten gaan."