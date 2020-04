Aprilia steunt Iannone na 'absurde' uitspraak in dopingzaak

Het is daarmee vrijwel zeker dat Iannone tot juni 2021 uitgesloten is van enige competitie op een tweewieler. Bij een dopingtest tijdens de Grand Prix van Maleisië vond de dopingautoriteit sporen van anabole steroïden in de urine van Iannone en half december kwam men met een verklaring. Zelf beargumenteerde de coureur zijn onschuld door te stellen dat de stof door besmet voedsel in zijn lichaam was gekomen. Dit werd erkend door de tuchtcommissie van de FIM, maar het was niet genoeg voor vrijspraak. Woensdag werd een schorsing van achttien maanden vastgesteld. Daarmee bestaat er flinke twijfel over de toekomst van Iannone bij Aprilia, maar de Italiaanse formatie zegt het vertrouwen in de coureur niet op.

In een verklaring noemt Aprilia-teambaas Massimo Rivola het verdict ‘absurd’. Hij bevestigde bovendien dat Iannone in beroep gaat tegen de beslissing van de FIM. “We zijn verslagen door de beslissing en de straf die Andrea heeft gekregen, maar we zijn ook onder de indruk vanwege zijn motivatie”, aldus Rivola. “De rechters erkenden het goede vertrouwen waarmee Andrea gehandeld heeft en bevestigen dat het middel door besmet voedsel binnen is gekomen. Het is om die reden volstrekt onlogisch dat hij deze straf krijgt. Op basis van de argumenten van de jury zou Andrea vrijgesproken moeten worden, dat is in het verleden ook altijd gebeurd met andere besmette atleten. Deze beslissing geeft ons echter vertrouwen voor de behandeling van het beroep, hopelijk komt die zaak heel snel. We willen graag dat Andrea weer op de Aprilia RS-GP gaat rijden, we zullen hem steunen tot het einde van deze zaak.”

In het verleden heeft Rivola gezegd dat een lange schorsing voor Iannone mogelijk zou leiden tot opzegging van het contract met de 30-jarige coureur. De huidige vertraagde start van het MotoGP-seizoen zou echter een redmiddel kunnen zijn voor de flamboyante piloot.