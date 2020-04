Iannone 18 maanden geschorst na positieve dopingtest

Op 17 december kwam het bericht dat de Aprilia-coureur een positieve dopingplas had afgeleverd tijdens de Grand Prix van Maleisië. Het ging daarbij om een stofje dat valt onder het kopje anabole steroïden. De substantie was opgenomen op de anti-dopinglijst van het WADA en de Italiaan kreeg als gevolg daarvan een voorwaardelijke schorsing. Ook de B-staal was positief.

Zelf herhaalde Iannone meermaals dat hij de stof binnen had gekregen door besmet voedsel. Hoewel inderdaad bewezen werd dat het voedsel van Iannone besmet was, werd de coureur niet vrijgesproken.

Woensdag kwam, nadat het proces toch al enkele weken uitgelopen was, dan toch het verdict en maakte men bekend dat Iannone met ingang van 17 december 2019 geschorst is voor een periode van 18 maanden. Het betekent dat de coureur tot 16 juni 2021 niet in actie mag komen in wat voor vorm van motorsport dan ook. Iannone heeft aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de beslissing, maar het is onduidelijk wanneer het CAS bijeenkomt voor behandeling van de zaak.

Dankzij de beslissing van de FIM staat de toekomst van Iannone bij Aprilia ter discussie, CEO Massimo Rivola verklaarde eerder dit jaar dat een langdurige schorsing van de Italiaan waarschijnlijk zou leiden tot opzegging van zijn contract. Naar verwachting wordt testrijder Bradley Smith opgeroepen als zijn vervanger.

Aprilia heeft nog niet gereageerd op het nieuws.