Garcia zegeviert na schitterende actie in GP van Argentinië

Sergio Garcia vetrok van pole-position in de Grand Prix van Argentinië, maar moest in de achtervolging toen zijn ploeggenoot Izan Guevara de leiding nam en een moedige poging deed om de achtervolgers te lossen. Het was immers eerder dit seizoen al voorgekomen dat Moto3-coureurs erin slaagden om solo weg te rijden en zo beslag te leggen op de overwinning. Deze keer kwam het niet zover. Guevara viel in de tiende ronde stil toen zijn GasGas-machine de geest gaf. Daardoor kwam Garcia wel weer aan de leiding, maar sloot daarachter een groepje aan met Andrea Migno, Jaume Masia en Diogo Moreira. Vanuit de achtergrond deed ook WK-leider Dennis Foggia een poging om de aansluiting te vinden.

De Leopard-rijder had de aansluiting snel te pakken en stoomde in het groepje op naar de tweede plek. Daar vond op zes ronden van het eind nog een incident plaats met Andrea Migno en Jaume Masia. De twee kwamen in de laatste bochtencombinatie met elkaar in contact en vlogen uit de wedstrijd. Garcia bleef daardoor aan kop, Foggia en zijn teamgenoot Tatsuki Suzuki zetten in de slotfase achtervolging in. Bij het ingaan van de laatste ronde had Foggia de koploper te pakken en halverwege de ronde zette ook Suzuki zijn felgroene machine langs Garcia. De Japanner probeerde de positie van zijn teamgenoot te beschermen, maar kon Garcia niet achter zich houden. De Spanjaard kwam in de laatste sector weer in de buurt van Foggia en greep zijn kans.

In de voorlaatste bocht zette Garcia zijn machine aan de binnenkant bij Foggia, die op zijn beurt even moest corrigeren. De GasGas-rijder kwam erlangs en pakte zo zijn eerste overwinning van het seizoen voor Foggia. Tatsuki Suzuki kwam als derde over de finish, maar de wedstrijdleiding betrapte hem op het overschrijden van de track limits in de laatste ronde. Hij verloor zijn podiumplek aan landgenoot Ayumu Sasaki, die een indrukwekkende wedstrijd afwerkte. De protegé van Max Biaggi moest vroeg in de race door de long lap, maar reed terug naar voren en nam in extremis de derde plek over van Suzuki. Ook Riccardo Rossi werd nog gepromoveerd naar de vierde plek, Suzuki moest genoegen nemen met de vijfde stek.

Diogo Moreira werd zesde voor Daniel Holgado en Carlos Tatay. Kaito Toba eindigde op de negende plaats voor zijn teamgenoot Joel Kelso.

Volgend weekend gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Argentinië