Guevara schrijft Moto3-thriller in Jerez op zijn naam

Een kopgroepje van vier rijders leek weg te rijden in de openingsfase van de 22 ronden durende wedstrijd. Daarbij ook Izan Guevara, die van pole-position mocht vertrekken. Door een groot aantal positiewisselingen zakte het racetempo echter drastisch en zagen meer rijders uit de achtergrond kans om aan te sluiten. Zo ontstond er een groep van elf rijders aan het front, al konden verschillende rijders het tempo in de tweede helft van de race niet meer volgen.

Het draaide uit op een klassiek duel in de laatste ronde op het Circuito de Jerez. Deniz Öncu begon als leider aan de laatste ronde, maar werd van de eerste plaats verdrongen toen Ajo KTM-coureur Jaume Masia de aanval inzette. Ook WK-leider Sergio Garcia deed nog een duit in het zakje, maar bij het ingaan van de laatste bocht speelde Guevara op de verrassing door helemaal vanaf de buitenkant naar binnen te snijden. Hij pakte daardoor de leiding op het belangrijkste moment en won voor het eerst in zijn loopbaan een Moto3-race.

Garcia pakte de tweede plek en haalde een flinke portie punten binnen, waarmee hij zijn leidende positie in het WK verstevigde. Masia kwam als derde aan de finish, nadat hij Öncu in de laatste bocht hardhandig aan de kant zette. De Turk moest genoegen nemen met de vierde plek voor Xavi Artigas. Ayumu Sasaki eindigde op de zesde plek en dat was een prestatie van formaat. Na een incident eerder in het weekend moest hij namelijk vanaf de laatste startrij aan de race beginnen. Daar kwam onderweg nog een long lap-penalty bij. Desondanks eindigde Sasaki op de zesde plek voor Kaito Toba, Ryusei Yamanaka en Daniel Holgado. Diogo Moreira maakte vroeg in de race deel uit van de kopgroep, maar bleef uiteindelijk steken op de tiende plaats.

Titelkandidaat Dennis Foggia kende een dramatische dag. De nummer twee uit het wereldkampioenschap begon vanaf de vierde plek aan de race, maar viel heel snel terug. Hij zakte zelfs uit een groepje dat om de laatste WK-punten vocht. Hij eindigde uiteindelijk zelfs buiten de punten, op de achttiende plek, en heeft nu een achterstand van 21 punten op klassementsleider Sergio Garcia. De Grand Prix van Spanje was voor alle Honda-rijders een ontnuchterende race. Slechts twee rijders van Honda eindigden in de punten.

De volgende afspraak op de Moto3-kalender is de Grand Prix van Frankrijk, die op 15 mei verreden wordt op het Bugatti Circuit in Le Mans.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Spanje