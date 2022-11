Guevara zet kroon op het werk met prachtige zege in Moto3-finale

De strijd om de Moto3-wereldtitel mocht dan al enige tijd beslist zijn, Izan Guevara wist van geen ophouden in zijn laatste optredens op het derde niveau van de Grands Prix. De coureur van Mallorca had na terugkomst van de Grand Prix van Maleisië tientallen interviews gegeven, werd gehuldigd en kreeg van alle kanten lof over zijn sterke prestaties dit seizoen. Maar toen het vizier gesloten werd, was Guevara gewoon weer de rijder die zich dit jaar zo dominant toonde in de Moto3-klasse. Hij veroverde pole-position en begon zondag zijn laatste race in de klasse voor lichtgewichten met de beste uitgangspositie.

Guevara begon de race met een ziedend tempo. Alleen de Turkse rijder Deniz Öncü, aangemoedigd door manager Kenan Sofuoglu en WSBK-kampioen Toprak Razgatlioglu, kon het tempo van de Spanjaard volgen. De rest werd los uit het wiel gereden. Sergio Garcia en Ivan Ortola zaten op de derde en vierde plek, maar konden het tempo van de leiders niet volgen. De beide koplopers vertrokken met de noorderzon en het duurde zo’n zeven ronden voordat Ortola de rol moest lossen bij Garcia, die daarmee weer op podiumkoers lag. Daarachter zat een hele grote groep aangevoerd door Ayumu Sasaki, eerder dit jaar winnaar in de TT van Assen.

Öncü leek in het spoor van Guevara aardig op de limiet te zitten, maar de Turk werd intussen ook geplaagd door een los onderdeel op zijn motor. Hij greep het met zijn linkerhand en gooide het van zich af. In dat proces verloor hij slechts een tiende van een seconde op Guevara, die achterstand kon hij vrij snel weer goedmaken. In het laatste kwart van de race zat Öncü meermaals dicht op het achterwiel van de leider. Zijn enige kans op een aanval leek in de veertiende en laatste bocht te zijn, Guevara zorgde ervoor dat zijn voorsprong in de rest van de ronde groot genoeg was.

Zo begon Guevara als leider aan de laatste ronde van de race, maar in de zesde bocht zette Öncü zijn machine brutaal naast die van de wereldkampioen. Zo leek de race gelopen, in de volgende rempunten slaagde Guevara er niet in om de Red Bull KTM-rijder terug te pakken. In de lange dertiende bocht verdedigde Öncü de binnenkant ontzettend hard terwijl Guevara zijn normale lijn nam. Het kwam de Turk duur te staan. Hij ging te diep in de laatste bocht en offerde zijn exit uit de laatste bocht volledig op. Guevara kwam onderdoor en pakte de overwinning met een voorsprong van zes honderdsten van een seconde. Öncü werd weer verslagen en evenaarde zijn beste Moto3-resultaat; weer werd hij tweede. Sergio Garcia eindigde op zes seconden als derde.

Dennis Foggia bevestigde zijn derde plek in het kampioenschap, hij werd vierde in de race voor Sasaki en Adrian Fernandez. David Muñoz werd zevende voor Diogo Moreira, de Braziliaan mag zich rookie van het jaar noemen in de Moto3-klasse. Ryusei Yamanaka werd negende voor Daniel Holgado. John McPhee eindigde in zijn afscheidswedstrijd op de elfde plek, net voor Ortola die ver terugviel nadat hij aanvankelijk nog vocht om de derde plek.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Valencia