Masia zegeviert na mooie strijd in Moto3 Grand Prix van Amerika

Jaume Masia maakte de in de Grand Prix van Amerika deel uit van een tienkoppige kopgroep, waarin vrijwel alle hoofdrolspelers present waren. Zoals wel vaker werd de strijd pas in de laatste ronde beslist. Masia plaatste de beslissende actie op het achterste rechte stuk op Andrea Migno. De routinier probeerde nog terug te slaan in de voorlaatste bocht, maar ging veel te wijd. Masia’s overwinning kwam daardoor niet meer in gevaar. Het was zijn eerste hoofdprijs sinds de Grand Prix van Qatar in 2021. Migno verloor in extremis de tweede plek aan Dennis Foggia. De Leopard-coureur hoopte eerder in de race vooraan te komen en weg te rijden, maar dat lukte niet. De tweede plaats voor Migno was het maximale voor Foggia.

Ayumu Sasaki gaf de wedstrijd in Austin kleur, maar had in de slotfase niet de snelheid om mee te doen om het podium. Hij liet een steek vallen op een duur moment en eindigde op de vierde plek. Deniz Öncü was ook een van de smaakmakers, maar moest genoegen nemen met de vijfde plek voor Xavi Artigas. Izan Guevara was iets te snel weg bij de start en moest twee keer door de long lap, desondanks werd hij zevende. Carlos Tatay kwam als achtste aan de finish voor Ricardo Rossi. Tatsuki Suzuki maakte de top-tien compleet.

WK-leider Sergio Garcia maakte aan het begin van de wedstrijd ook deel uit van de kopgroep, maar hij kon geen nieuwe portie punten pakken. De Spanjaard ging onderuit na een – volgens de stewards – reglementaire touché met Dani Holgado. Garcia vervolgde zijn weg nog wel, maar zag in dat hij in kansloze positie reed en gooide de handdoek in de ring met nog vijf ronden te gaan.

Dennis Foggia is derhalve de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. Hij heeft nu zestien punten voorsprong op Garcia. Over twee weken is de Moto3 te gast in Portugal.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Amerika