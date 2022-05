Garcia pakt derde seizoenszege na spektakelstuk in Mugello

De Moto3-race in Mugello is altijd een spectaculaire aangelegenheid en de race van zondag was geen uitzondering. In de laatste ronde bestond de kopgroep nog uit zeven coureurs aangevoerd door Izan Guevara. Hij werd bij het ingaan van de laatste bocht ingehaald door teamgenoot Sergio Garcia. Het werd een ouderwets slipstreamduel naar de finish, waar ook Tatsuki Suzuki na een long lap-penalty nog een woordje meesprak.

Guevara bereikte de finish als eerste, maar moest zijn zege inleveren omdat hij de track limits in de laatste ronde overtreden had. Dat betekent in het wereldkampioenschap een plek in mindering aan de finish. Garcia pakte daardoor de volle buit in de Grand Prix van Italië. Guevara eindigde op de tweede plek terwijl Suzuki voor het eerst in lange tijd weer eens op het podium eindigde. Andrea Migno eindigde op iets meer dan een tiende op de vierde plek voor Ryusei Yamanaka. Riccardo Rossi moest genoegen nemen met de zesde plek na een aanrijding met Diogo Moreira in de laatste ronde.

Met de 25 punten van Garcia heeft hij nu een voorsprong van 28 punten in het wereldkampioenschap op teamgenoot Guevara. Jaume Masia, voorafgaand aan de race tweede in het kampioenschap, kende een teleurstellende wedstrijd. Hij eindigde buiten de punten op de zeventiende plek. Dennis Foggia stond voor aanvang van de Italiaanse GP op de derde plek. Hij reed in de eerste helft van de race aan de leiding en had zelfs een gaatje. In de elfde ronde van de wedstrijd sloeg het noodlot toe toen hij bij het uitkomen van Savelli controle verloor over de machine. Foggia werd van de motor geslingerd en gleed een eind door. De motor gleed dwars over de baan en alle leden van de kopgroep wisten de machine op miraculeuze wijze te vermijden.

Polesitter Deniz Öncü deed aan het begin van de race ook mee in de voorhoede, maar kwam ten val na een aanrijding met Suzuki. De Turk kwam uiteindelijk nog tot de vijftiende plek.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Italië