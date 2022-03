Foggia soleert naar winst in eerste Moto3-race in Indonesië

Op het Mandalika International Street Circuit moesten 23 ronden afgewerkt worden in de Moto3-race. Al in de tweede ronde hield Leopard-rijder Dennis Foggia het voor gezien en deed een poging weg te rijden. Hij gebruikte zijn superieure racetempo om een gat te slaan en werd geholpen door de hevige gevechten om de andere ereplaatsen. Aan de finish was er nog ruim twee seconden over van Foggia’s voorsprong, maar dat kwam vooral omdat hij de laatste ronde gebruikte als een veredelde ereronde.

De strijd daarachter ging tussen de beide GasGas-rijders Izan Guevara en Sergio Garcia. De twee hadden een paar keer kans om weg te rijden van de achtervolgers, maar de vonden het duel met elkaar ook dusdanig belangrijk dat ontsnappen niet lukte. Zodoende kwam polesitter Carlos Tatay in de slotfase van de race nog terug. Opvallend omdat hij eerder in de race door de long lap penalty moest. De jonge Spanjaard benutte de halve kans en nam Garcia te grazen. Guevara kwam als tweede aan de finish, Tatay mocht voor het eerst mee naar het podium.

Garcia werd vierde voor Deniz Öncü. Xavi Artigas eindigde op de zesde plaats met Jaume Masia met Elia Bartolini in zijn kielzog. Daniel Holgado en Tatsuki Suzuki maakten de top-tien compleet. Thuisrijder Mario Aji zorgde voor twee Indonesische WK-punten. Hij kon zijn derde plaats op de startgrid niet vasthouden, maar kwam als veertiende aan de finish.

In de laatste ronde maakte Ayumu Sasaki een grove inschattingsfout. Hij ging in de tiende bocht vee te laat in de ankers en nam Qatar-winnaar Andrea Migno mee in zijn val. Beide coureurs bleven ongedeerd bij het incident.

Met de winst is Foggia ook de nieuwe leider in het wereldkampioenschap.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Indonesië