Zelfverzekerde Herlings voor tweede manche: "Dan geen armpump"

"Dat we na 35 manches gelijk in punten staan en de laatste manche de beslissing zal gaan brengen... ik weet niet wat ik moet zeggen", zei Herlings na afloop van de race. Samen met Febvre staat de Nederlander nu op 683 punten. Doordat Herlings veel meer manchezeges heeft gepakt, staat hij nu virtueel aan de leiding. De tiebreaker zal vermoedelijk echter geen rol van betekenis meer spelen, aangezien beide rijders buiten de punten zullen moeten eindigden om ook aan het einde van de GP op gelijke hoogte te staan.

Over zijn race was Herlings tevreden, al baalde hij een beetje van zijn start. "Die was redelijk, maar ik kon me snel naar voren rijden." Herlings haalde onderweg zowel Febvre als merkgenoot Jorge Prado in, terwijl Jeremy Seewer ten val kwam.

Een paar rondes voor het einde begon Herlings zijn arm los te schudden om van zijn harde armen af te komen. In het interview achteraf vertelde hij dat hij al langer last had van zijn armen. "Na een ronde of vijf begon ik armpump te krijgen. Ik heb dat bijna altijd in de eerste manche, zeker nu het zo koud is. Afgelopen zondag was dat in de tweede manche weg, dus hopelijk is dat nu ook het geval."

Herlings weet dat het erom spant in die laatste manche. "Wie die manche wint, ik of Febvre, pakt de titel. Ik denk dat het episch wordt!"