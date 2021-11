Herlings op koers voor WK-titel na spectaculaire zege

De kopstart ging naar Jorge Prado voor Romain Febvre en Jeremy Seewer. Jeffrey Herlings was ook prima weg met een vierde plaats. Vooraan wist Prado Febvre achter zich te houden, waardoor het groepje van de eerste vier dicht bij elkaar bleef. In de tweede ronde ging Jeremy Seewer onderuit en kon Herlings profiteren door naar P3 door te schuiven. Vervolgens had hij alleen nog Febvre en Prado voor zich.

Terwijl Febvre al een paar keer probeerde een weg voorbij Prado te vinden, was het juist Herlings die binnen één ronde twee keer toesloeg. The Bullet ging eerst voorbij aan Febvre om vervolgens ook zijn merkgenoot te verschalken voor de koppositie. Het duurde daarna even voordat de Fransman de tweede plaats overnam. Dat kostte hem een paar belangrijke seconden.

Eenmaal aangekomen op de tweede plek begon Febvre aan een aantal snelle rondes in een poging Herlings weer in het vizier te krijgen. Hij slaagde er niet in om dichterbij dan twee seconden tot het achterwiel te komen. In de slotfase zwaaide Herlings even zijn arm los, over het algemeen een teken van harde armen. Zo kon Herlings niet wegrijden zoals hij op zondag wel deed. De zege kwam echter niet meer in gevaar.

Sterker: Febvre kwam juist onder druk te staan van Tim Gajser, de derde kanshebber op de wereldtitel. De Sloveen zette de druk vol op de ketel bij de Kawasaki-rijder, maar de top-drie zou in slagvolgorde over de finish komen met Gajser slechts vier tienden achter Febvre. Zodoende leidt Herlings met hetzelfde aantal punten als Febvre, maar met meer manchezeges - wat de titelstrijd in zijn voordeel zou beslissen. Gajser heeft nu een achterstand van 17 punten.

Seewer werd vierde voor Prado, Boisramé, Thomas Kjer Olsen en Glenn Coldenhoff. Ben Watson en Brian Bogers completeerden de top-tien.

Voor de afzwaaiende Tony Cairoli eindigde de eerste manche van zijn laatste GP in een drama. Door een crash met Seewer kreeg hij materiaalpech en moest opgeven.

Om 15.15 uur start de tweede en allesbeslissende manche van het MXGP-seizoen. Wie van Herlings en Febvre het hoogst eindigt, pakt de titel. Tenzij er iets heel raars gebeurt, wanneer Gajser nog zeventien punten goed zou kunnen maken op beide crossers. Overigens heeft ook de Sloveen minder manchezeges dan Herlings.

Uitslag Manche 1 MXGP van Mantova