MXGP Letland: Gajser wint voor Coldenhoff, Herlings P4

Daarmee kwam de grootste wens van Herlings uit: het behouden van de rode plaat. Eerder vertelde hij al aan Motorsport.com waarom die juist nu zo van belang is.

Waar Gajser aanvankelijk een gaatje leek te slaan met Coldenhoff, counterde The Hoff na de eerste ronde om in de derde ronde voorbij te gaan aan de Sloveen, die zelf een foutje maakte. Vervolgens kon de GasGas-rijder een flink gat slaan met de Honda-rijder.

Net een kleine twintig minuten te gaan kwam het sein voor The Bullet om het tempo op te voeren en direct ging hij voorbij Arminas Jasikonis voor de achtste plaats. Niet veel later moest ook Clement Desalle eraan geloven. Jeremy Seewer ging Herlings voor in zijn jacht, maar moest ook het gevecht aan met de KTM-rijder, waarbij de kemphanen elkaar het leven flink zuur maakten. Een foutje van Seewer zorgde ervoor dat Herlings in de remmen moest en weer een plaatsje verloor aan Jasikonis. Uiteindelijk zou dat de KTM-rijder flink tijdsverlies opleveren omdat hij andermaal vast kwam te zitten in verkeer.

Foutje Coldenhoff

Vooraan verloor Coldenhoff de leiding aan Gajser door een foutje, maar bleef hij de Sloveen wel op de hielen zitten. De Brabander verloor even de controle en balans tijdens een hobbelig gedeelte van de baan, maar redde zijn race knap door te blijven zitten en gecontroleerd terug op de baan te keren. Even later ging ook Arnaud Tonus in de fout en viel terug vanaf de vierde plaats. Zo claimde de wavesectie, die steeds zwaarder en onvoorspelbaarder werd ook steeds meer slachtoffers.

Herlings opnieuw op jacht

Met zo’n zeven minuten te gaan ging Herlings voorbij aan Jorge Prado en kon hij vanaf P6 wederom op jacht op Jasikonis. De viervoudig wereldkampioen noteerde direct snelste sectortijden en reed het gat van enkele seconden binnen een ronde dicht en schoot voorbij aan de lange Litouwer.

In de laatste ronden sloot Herlings weer aan bij Seewer en had hij zicht op de derde plaats van Romain Febvre. The Bullet pakte de Zwitser overtuigend, maar had niet meer voldoende tijd om ook Febvre in te halen. Daarmee behield Herlings maar nipt voldoende marge (twee puntjes) op Gajser om de rode plaat van WK-leider vast te houden, al zal hij niet blij zijn met hoe hard hij daarvoor moest werken.

Achter de top-vijf eindigde Jasikonis als zesde, voor Tony Cairoli, die zich vanaf P20 terugvocht naar P7. Prado zakte in de slotfase terug naar P8, na als vierde te zijn gestart. Gautier Paulin werd negende voor Jeremy van Horebeek. Calvin Vlaanderen eindigde knap als elfde, Brian Bogers werd achttiende.

Van de Moosdijk tweede in MX2

Roan van de Moosdijk heeft goede zaken gedaan in de MX2. Na in Valkenswaard zijn enkel te hebben gebroken, zint Van de Moosdijk op revanche en daar slaagde hij zeker in tijdens de eerste manche. De Eindhovenaar startte goed en reed daarna een zeer sterke race. Doordat de F&H Kawasaki-rijder op zijn motor bleef zitten en coureurs om hem heen vielen, werd hij niet echt onder druk gezet. Het tempo van winnaar Tom Vialle was echter te hoog voor de jonge Nederlander.

De grootste verliezer in de MX2 was Jago Geerts. De Vlaming startte voor Van de Moosdijk als tweede en probeerde Vialle onder druk te zetten. Hij kwam echter ten val en viel terug naar P9. Later in de race viel hij nog een keer en leek zich daarbij zelfs te bezeren. De Yamaha-rijder, die voor de GP in Letland tweede stond in de titelstrijd, loopt zo flinke averij op in de titelstrijd. Uiteindelijk belande Geerts op de zestiende plaats.

Ruben Fernandez werd derde voor Mathys Boisrame en René Hofer. Ben Watson, Maxime Renaux, Alvin Östlund, Mikkel Haarup en Alberto Forato maakten de top-tien compleet. Base Vaessen werd dertiende.