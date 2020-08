Vier crossers voor wie het seizoen nu pas echt gaat beginnen

Toen het seizoen tot stilstand kwam na Valkenswaard bespraken we al welke vijf motorcrossers wel wat rust konden gebruiken. Een aantal van die rijders is inmiddels hersteld en zint op betere resultaten, maar een paar hebben ook een enorme sprong gemaakt, zo bleek tijdens de internationale trainingswedstrijden in Arnhem en Axel.

Romain Febvre

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, voor Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Team Photo by: Niek Fotografie

Het was een desastreus begin voor Febvre bij zijn nieuwe werkgever Kawasaki. De Franse wereldkampioen van 2015 kreeg te maken met een ontsteking in de knie en miste de eerste twee wedstrijden. Door ‘corona’ kon Febvre herstellen van zijn kwetsuur en is hij nu volledig fit. “Ik houd wel een beetje gemengde gevoelens aan deze coronaperiode over”, vertelde Febvre in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Het is vreselijk hoeveel mensen daaronder lijden, maar aan de andere kant heb ik die tijd kunnen benutten om mijn blessures te laten helen.” Sinds het weer mag, is Febvre dan ook weer in training. “Ik train alweer een tijdje voluit en voel me topfit.”

In Arnhem en Axel oogde Kawasaki-rijder als herboren. “Ik heb vijfenhalve maand niet geracet en al bijna een jaar geen GP’s meer. Ik ben best verrast over hoe ik ervoor sta dus dat is goed nieuws voor de toekomst!” Dat goede gevoel is voor Febvre, die de laatste jaren veel te maken had met slepende blessures en tegenvallende resultaten, voor een groot deel te danken aan zijn nieuwe machine. “Ik kan niets slechts zeggen over mijn vorige motor”, refereerde Febvre aan zijn periode bij Yamaha, “maar de overgang voelt heel goed.”

Febvre hoeft zich naar eigen zeggen minder aan te passen aan de motor en hierdoor voelt het besturen van de Kawasaki-machine natuurlijker aan. “Dat heeft voornamelijk met de plaatsing van de motor te maken, die was bij de vorige motorfiets wat anders en hierdoor was de fiets zelf een stuk breder. De Kawasaki is daardoor een stuk wendbaarder en hij past daardoor ook beter bij mijn rijstijl.”

Met een tweede plaats in Arnhem en een zege in Axel was Febvre de sterkste rijder in de internationale trainingswedstrijden. Dat belooft dus veel goeds voor de sympathieke Fransman.

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen, Gebben van Venrooy Yamaha Racing Photo by: Niek Fotografie

Vlaanderen maakte, na met Team Nederland de Motocross of Nations te hebben gewonnen, de overstap van de MX2 naar de MXGP. Het voorseizoen verliep moeizaam voor de geboren Zuid-Afrikaan, die pas laat een motor had om mee te kunnen rijden. Na onderhandelingen met diverse teams kwam hij uit bij het Nederlandse Gebben van Venrooy Yamaha. Een nieuwe klasse en ook een nieuw merk dus voor Vlaanderen, die overkwam van het Honda-fabrieksteam. Ook voor Gebben zelf is de motor nieuw, daar het team voorheen met Kawasaki reed.

Waar zijn eerste ervaringen met de motor nog heel goed waren, liep Vlaanderen in de voorbereiding een flinke knieblessure op. Daardoor moest hij lang rust nemen en was zijn voorbereiding op zijn debuut in de MXGP in Matterley Basin dan ook niet optimaal. In Engeland zat er niet meer in dan 2 puntjes en in Valkenswaard viel hij zelfs twee keer uit.

Vijf maanden later ziet het er allemaal veel rooskleuriger uit. Tijdens de races in Arnhem en Axel kon Vlaanderen zich met de wereldtop meten en die ook behoorlijk bijhouden. De MXoN-winnaar maakt indruk en lijkt op weg naar betere tijden. “Waarschijnlijk komt dat voornamelijk doordat ik meer tijd heb kunnen doorbrengen op de motor”, analyseert Vlaanderen in gesprek met Motorsport.com. “We hebben ook flink wat zaken veranderd aan de motor. Ik voelde me nog niet comfortabel op de motor, maar dat probleem is nu opgelost.”

Ook met de knie van Vlaanderen gaat het een stuk beter. “In dat opzicht kwam deze rustpauze wel op een goed moment. Zo kun je ervoor zorgen dat je van al je pijntjes af bent. De eerste paar weken ben ik vooral met mijn knie, enkel en vinger bezig geweest. Nu ben ik 100 procent fit voor de start van het seizoen.

Want dat seizoen, zo erkent Vlaanderen ook, begint nu pas echt voor hem. “Ja zeker. Engeland was een ramp en in Valkenswaard zijn we twee keer niet aan de finish gekomen. Dat vergeten we zeker niet, maar we kijken nu vooruit naar Letland en de start van een nieuw seizoen voor mij.”

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM / Shot by Bavo

De Hoff rijdt dit seizoen niet meer op een oranje maar op een rode motor en het is te hopen dat dat geen ongeluk brengt. Tot nog toe is het nog geen topseizoen voor Coldenhoff, die het nodige meemaakte in zijn eerste twee wedstrijden.

Vastberaden en goed voorbereid begon Coldenhoff met een nieuwe coach aan zijn zijde aan het seizoen. Oud-crosser Ryan Hughes stond de kopman van Standing Construct GasGas Factory Racing bij. Dat zal in de rest van het seizoen niet meer het geval zijn, daar financiën en reisbeperkingen de samenwerking verder in de weg staan.

Ondanks die sterke voorbereiding en de overstap op fabrieksmateriaal eindigde Coldenhoff maar net binnen de top-tien. De meest vervelende wedstrijd was die in Valkenswaard, waar de rijder met nummer 259 vast kwam te zitten in het achterwiel van Clement Desalle. Coldenhoff reed de wedstrijd uit, maar liep wel een fikse brandwond op. Daarvan herstelde hij, maar een litteken zit er nog wel.

In Arnhem won de GasGas-rijder en in Axel werd hij sterk derde. De snelheid zit er dus weer goed in en Coldenhoff hoopt zeker op betere resultaten. “Het voelde geweldig om weer te racen”, vertelde Coldenhoff, die ook op tijd herstelde van een kleine voetblessure.

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Photo by: Niek Fotografie

Voor Van de Moosdijk eindigde de thuiswedstrijd in Valkenswaard in een deceptie. Het Eindhovense cross-talent debuteert dit seizoen in de MX2 en toonde voldoende snelheid om voor de podia te kunnen gaan, iets dat hij vorig seizoen al liet zien tijdens een eenmalig optreden in Turkije. In Matterley Basin waren de resultaten niet geheel overtuigend, maar nog acceptabel. Tijdens de eerste manche in Valkenswaard brak Van de Moosdijk echter zijn enkel.

Ook voor de Europees kampioen 250cc kwam de ‘coronabreak’ dus zeer gelegen uit, zo vertelde hij in een eerder interview. Dat Van de Moosdijk goed hersteld is, werd ook in de afgelopen weken duidelijk. Tijdens de trainingswedstrijden was alleen Geerts sterker dan Van de Moosdijk. In beide wedstrijden haalde de F&H Kawaski Racing Team-rijder het podium.

Inhalen en starten, dat moet nog wel iets beter vond Van de Moosdijk. Dat zijn natuurlijk twee kwaliteiten die, als je daar minder van hebt, samen geen goed recept zijn voor resultaten. Met de raketstarts van de KTM’s en het sterke veld aan Husqvarna’s en Yamaha’s mag Van de Moosdijk zijn borst natmaken, maar revanche zit er zeker in.

Andere rijders om in de gaten te houden

Er is ook nog een aantal andere rijders dat zint op revanche die we hier kort benoemen. Zo was Jeremy Seewer tijdens de wedstrijden in Arnhem en Axel zeer indrukwekkend. Vooral de tweede manche waarin hij samen met Jeffrey Herlings naar voren reed was sterk van de kant van de Zwitser, die afgelopen seizoen nog tweede werd in het WK, maar na vier manches staat hij slechts negende in de titelstrijd.

Wie ook een bijzonder sterke indruk maakte in de wedstrijden in Nederland, was Brian Bogers. De Eindhovenaar was bijzonder snel in alle races, maar zag dat pas in de tweede manche in Axel beloond toen hij ook goed startte. Het leverde hem de tweede plek op en de bevestiging dat er meer in zit dan de vijftiende plaats die hij na twee GP’s in het kampioenschap bezet.

'Last but not least' is Jorge Prado terug van zijn tweede blessure van 2020. Na zijn dijbeen te hebben gebroken kon hij nog niet vooraan meedoen tijdens de eerste twee GP’s. Tijdens de coronabreak leek hij de tijd te hebben om fatsoenlijk te herstellen, maar brak hij zijn sleutelbeen. Inmiddels rijdt hij alweer een maandje rond en zal hij er beter voor staan dan begin dit seizoen.