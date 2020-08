MXGP Letland: Historische GP-zege Coldenhoff voor GasGas

Net als tijdens de eerste race kwam Coldenhoff als een komeet uit de startblokken. Dit keer was hij ook Gajser te snel af en greep hij de koppositie voor de Sloveen en Romain Febvre. Herlings was opnieuw slecht weg en kwam zelfs ten val, waardoor hij van achteraan zich terug moest zien te vechten.

Vervolgens maakt The Bullet eens ter meer duidelijk wie de snelste man ter aarde is op een crossmotor. Binnen twee ronden reed de viervoudig wereldkampioen alweer in de top-tien. Ook daar was hij sneller dan de rest, al had hij de nodige moeite om Clément Desalle, Jorge Prado en Arminas Jasikonis voorbij te gaan. Vervolgens moest Herlings het gat zien dicht te rijden met Romain Febvre, die de vierde plek in handen had.

Gajser valt

Vooraan begon Seewer ondertussen aan te dringen bij Gajser, die op zijn beurt dichter aan het achterwiel van Coldenhoff leek te komen. Daarna begon het foutenfestival echter: eerst kwam Seewer verkeerd neer na een sprong, waardoor hij flink wat momentum verloor. Even later ging ook Gajser in de fout. De Sloveen ging zelfs tegen de grond en verloor veel tijd. Daardoor kon Herlings een plekje opschuiven.

Zodoende was de druk van de ketel bij Coldenhoff en greep de GasGas-rijder de eerste GP-zege namens het Spaanse team. De Brabander had genoeg aan de derde plek in de manche voor de dagzege, maar hield de koppositie toch vast voor een jagende Seewer, Febvre en Herlings, die dus uitliep in de titelstrijd om Gajser, die als vijfde eindigde. Jasikonis, Prado, Benoit Paturel, Jordi Tixier en Desalle maakten de top-tien compleet. Naast Coldenhoff eindigden ook Febvre en Gajser op het podium.

Brian Bogers startte sterk en kwam als achtste door na de eerste ronde. De Eindhovenaar verloor wat plekjes tijdens de race maar kon na afloop terugkijken op een zeer verdienstelijke dertiende plek, vlak achter Calvin Vlaanderen, die net zo’n slechte start maakte als Herlings, maar iets meer moeite had om naar voren te komen.

Van de Moosdijk pakt podium in MX2

De tweede manche van de MX2 was ditmaal voor Jago Geerts. De Vlaamse nummer twee in de titelstrijd kwam in de eerste manche nog twee keer ten val en verloor kostbare punten op WK-leider Tom Vialle. In de tweede manche bleef de Yamaha-rijder wel in het zadel en kon hij Vialle halverwege de wedstrijd verschalken voor de koppositie. In de slotronde zette de Fransman aan, maar werd duidelijk hoeveel sterker Geerts echt was. De blauwe machine flitste al snel weer voorbij aan de KTM en verdween daarna aan de horizon.

Daarachter werd een flinke strijd uitgevochten om de podiumplaatsen tussen Mathys Boisrame, Roan van de Moosdijk én Yamaha-rijder Ruben Fernandez. De Spanjaard kwam echter ten val, waardoor beide F&H Kawasaki Racing Team-piloten mee mochten naar het podium. Voor Van de Moosdijk is het zijn beste resultaat in de MX2: hij pakte de tweede plaats na vorig jaar in Turkije, als wildcard-rijder, al eens als nummer drie naar het podium mocht.

Bas Vaessen eindigde, net als in de eerste manche, buiten de top-tien en werd twaalfde.