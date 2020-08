MXGP Letland: Gajser op pole, Herlings P3 na val

Het was duidelijk zoeken voor de mannen op de grote motoren. In de openingsfase van de kwalificatietraining lieten toppers als Cairoli, Prado, Herlings en Coldenhoff zich nog niet van voren zien. Tim Gajser zette vroeg in de sessie wel een snelle ronden neer en bleef daarmee een verrassend sterke Calvin Vlaanderen voor.

Met een kwartier te gaan zette de toppers nog een keertje aan. Eerst was het Seewer die de koppositie overnam van Gajser. De Sloveen counterde echter en nam de eerste positie weer over met een halve seconde verschil. De Honda-rijder zag er extreem comfortabel uit terwijl hij zijn machine steeds dwarser over de bulten heen sleepte.

Tijdens die snelle ronde passeerde Gajser onder andere Jeffrey Herlings die tot dan toe buiten de top-tien bivakkeerde. The Bullet ging er daarna ook maar even voor zitten, maar kwam in zijn eerste ronde niet tot een extreem snelle tijd. Tijdens een tweede snelle ronde leek hij wel onderweg naar pole, maar kwam hij ten val toen hij over een paaltje langs de baan reed een uitgleed. De motor ging te dwars en Herlings kwam er met veel geluk zonder schrammen vanaf.

In de slotminuut ging de wereldkampioen van 2018 er nog maar eens voor zitten. In een stijl die veel rustiger oogde dan die van Gajser, naderde Herlings tot op zes tienden op de derde tijd achter Gajser en Seewer.

Romain Febvre eindigde met de vierde tijd, voor Arminas Jasikonis en een indrukwekkende Vlaanderen. De gehele top-zes eindigde binnen een seconde. Clément Desalle werd zevende voor Arnaud Tonus, Tony Cairoli en Gautier Paulin.

De andere Nederlanders kenden een teleurstellende eerste kwalificatietraining. Glenn Coldenhoff kwam niet verder dan de zestiende plaats, voor een eveneens tegenvallende Jorge Prado en Brian Bogers, die halverwege de sessie over het stuur van zijn motor kukelde, maar daarbij zelf geen schade opliep. Wel duurde het even voor hij weer onderweg was met de motor, nadat zijn ketting eraf viel.

Van de Moosdijk tweede in MX2

De MX2-klasse opende het bal in de vroege ochtend in Letland. Nadat de baan al flink was aangetast door de supportklasses op zaterdag, lag deze er, gelukkig, iets langzamer bij. Het resulteerde in een paar valpartijen van onder meer kampioenschapsleider Tom Vialle en Thomas Kjer Olsen.

Mathys Boisrame van F&H Kawasaki Racing Team zette in zijn eerste ronde gelijk een snelle tijd neer waar iedereen zich op stuk zou bijten. Alleen teamgenoot Roan van de Moosdijk kwam in de slotfase van de sessie nog echt dichtbij en noteerde de tweede tijd op drie tienden. Jed Beaton eindigde als derde.

Andere grote kampioenschapskandidaten waren iets verder terug inde uitslag terug te vinden, achter Ruben Fernandez en Cyril Genot eindigden Ben Watson, Tom Vialle en Jago Geerts als zesde, zevende en achtste. Maxime Renaux en KTM-rijder René Hofer maakten de top-tien compleet. Bas Vaessen werd zestiende.