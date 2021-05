Herlings laat weten er erg naar uit te kijken om weer te racen. “Dat is toch echt al even geleden voor mij, maar erg veel andere opties waren er niet", zo legt Herlings in een exclusief gesprek met Motorsport.com uit waarom het zo lang heeft geduurd. "Natuurlijk had ik in februari al kunnen racen, maar daar zag ik het nut gewoon niet van in. Toen was al duidelijk dat het nog heel lang zou duren voor het seizoen weer begon, dus hebben we dat toen niet gedaan”, herhaalt de KTM-rijder zijn eerder ingenomen standpunt.

Enkele rijders uit het MXGP-kampioenschap kiezen ervoor om een paar wedstrijden in Amerika te rijden, waar Herlings in het verleden ook wel interesse voor had. Ook dit voorseizoen heeft die gedachte even door zijn hoofd gespookt. “Ik heb er wel heel eventjes aan gedacht hoor, maar met de situatie rondom corona leek me dat niet verstandig. Daar komt nog eens bij dat alle rijders daar er al een volledig supercross-seizoen op hebben zitten. Dan is het maar de vraag of je daar kan laten zien wat je wil en ik ga daar niet naartoe om voor joker te rijden.”

De oversteek naar Groot-Brittannië had ook nog wel wat voeten in de aarde. Zo begreep Motorsport.com dat het qua administratie en kosten nog een flinke uitdaging is. “Uiteindelijk bood KTM mij deze optie aan en ik ben dan natuurlijk blij om weer te gaan racen. Het is wel een nieuwe baan voor mij, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb alleen even kort op YouTube een filmpje gezien en het ziet er vrij zanderig uit, dus daar ben ik wel blij mee”, sloot Herlings af.

De tegenstand voor Herlings in Lyng zal niet heel groot zijn. Vooralsnog zijn de broertjes Nathan en Ben Watson de enige andere aangekondigde WK-rijders.