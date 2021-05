Het Eurocircuit Valkenswaard is al jaren onderdeel van een juridische strijd die tot nu toe in het nadeel van de auto- en motorsportliefhebber uitgevallen is. Door de grote onzekerheid en het vernietigen van de milieuvergunning lijkt de terugkeer van de MXGP verder weg dan ooit tevoren. Herlings betreurt het verdwijnen van Valkenswaard. De meervoudig wereldkampioen kende veel succes in Valkenswaard, waar hij al meer dan tien jaar een vaste klant was.

“Het is ontzettend jammer dat we niet meer naar Valkenswaard gaan”, zei Herlings in een persbericht van KTM. “Het was een traditie op de kalender. Ik heb er sinds 2010 gereden, heb er negen keer gewonnen en stond tien keer op het podium. Die baan heeft een speciale plek in mijn hart.” Nederland blijft als traditioneel crossland wel op de kalender behouden, maar dan met een wedstrijd in Oss. Het is onzeker of dat evenement dit jaar al door kan gaan vanwege de situatie met het coronavirus. Toch kijkt Herlings wel uit naar zijn nieuwe thuisrace. “Oss is een mooi circuit, het ligt heel dicht bij mijn huis”, aldus Herlings. “Het is niet echt een typische Nederlandse baan omdat het niet heel erg zanderig is. Maar het is een coole plek en een mooi circuit voor de fans.”

Meer over de situatie van Valkenswaard: Hoe Valkenswaard van de MXGP-kalender verdween

Volledig seizoen afwerken “een groot doel”

Na zijn wereldkampioenschap in 2018 heeft Herlings de afgelopen twee jaar veel te maken gehad met de pechduivel. Inmiddels is de coureur weer een stuk fitter, al is het nog afwachten of het seizoen daadwerkelijk kan beginnen in juni. Het rijden van een volledig seizoen is daardoor een van de grootste doelen voor Herlings. “Natuurlijk is het de afgelopen jaren niet gelukt om de meeste races te rijden, dat is voor mij wel een groot doel”, vervolgde Herlings. “Ik moet overal present zijn en ik weet niet of dat automatisch betekent dat ik altijd vooraan mee zal doen. Maar ik ga proberen om constant te presteren, hopelijk kan ik dan weer meedoen om de podiumplekken.”

In Herlings’ afwezigheid pakte Tim Gajser twee wereldtitels. Herlings verwacht dat KTM-teamgenoot Jorge Prado zich dit jaar bij de kopgroep gaat voegen: “Het zal wel om dezelfde groep rijders gaan, net als de andere jaren. Ik denk dat Jorge Prado nu bij die groep hoort, maar verder zijn het dezelfde jongens: Tim Gajser, Romain Febvre, Tony Cairoli.”